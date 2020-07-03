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Bakan Dönmez: Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.
 03 Temmuz 2020 08:59
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Bakan Dönmez: Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçilecek

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.
Memurlar.Net
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