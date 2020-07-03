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Emekliler piyasaya yenilmek istemiyor

Enflasyondan kaynaklanan maaş artışı bugün belli olacak. Emekliler, geçim zorluğuna karşı bazı düzenlemeler talep ediyor. Bunlar arasında zamlı ikramiye, intibak, ücretsiz sağlık ve aylıkta adalet var
 03 Temmuz 2020 09:09
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Emekliler piyasaya yenilmek istemiyor

Bugün maaş zammı oranları belli olacak olan emekliler, alım güçlerinin piyasaya yenilmemesi için ilave destek beklentisini dile getiriyor. Emeklilerin talepleri arasında düşük gelirlilere daha çok yansıyacak aylık zammı, bayram ikramiyelerine enflasyon ayarı, sağlıkta katkı payı ödememek ve 2000'den sonra emekli olanlara da intibak sağlanması yer alıyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Enflasyondan kaynaklanan maaş artışını alacak olan emekliler, geçim zorluğuna karşı bazı düzenlemeler talep ediyor. Talepler arasında bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi, 2000'den sonra emekli olanlar için de bir intibak düzenlemesi, ek ödeme oranlarının artırılması ve sağlıkta katkı payının kaldırılması yer alıyor. Koronavirüs süresince çalışmak zorunda olduğu halde çalışamayan 65 yaş üstü yurttaşlar da destek istiyor. Emeklilere yıl içinde verilen ikramiye sayısının artırılması da talepler arasında bulunuyor.

Zam alamayanlar

Milliyet'e konuşan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, salgın sürecinde en düşük emekli aylığının bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlattı. Bin 500 liranın altında kalan maaşların Cumhurbaşkanı kararıyla bu miktara tamamlandığını ifade eden Ergün, yapılan zammın taban ücretlere yansımadığını söyledi. Bu nedenle bin 500 liranın altında aylık alanların, taban aylığı bin 500 liraya ulaşana kadar 6 aylık zamdan yararlanamadığını ifade eden Ergün, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Ergün, "Yüzde 5 zamla birisi 75 lira, öbürü 300 lira zam alacak. İkisi de aynı fırına gidip ekmek alacak" dedi.

Ek ödemeler...

Emekliyi, "fatura fiş dilenmekten kurtaran" vergi iadesi sisteminin değiştirilmesinden memnun olduklarını dile getiren Ergün, bunun yerine alınan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemelerin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Her şeyde yüzde 8-18 KDV var. Bu oranlar da yüzde 8-10 olarak uygulanmalı" diye konuştu. Ergün, sağlıktaki katkı paylarının da emeklilerden alınmamasını istediklerini, bunun en büyük sıkıntılarından birisi olduğunu kaydetti.

Sepetteki ürünü bilmiyor

Emeklilerin, zam hesabında dikkate alınan TÜİK'in enflasyon hesabını da gerçekçi bulmadığını ifade eden Ergün, "Sepette 417-418 kalem ürün var. Emekli bunun 300'ünün adını bilmiyor. Bana, 'siz söyleyin de haziran enflasyonu düşük çıkmasın' diyorlar" ifadesini kullandı. Ergün, daha önce 2000'den önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapıldığını hatırlatarak, benzer bir düzenlemenin 2000-2008 arasında emekli olanlar için de yapılması gerektiğini belirtti.

Büyümeden pay

Emekli Sen Başkanı Cengiz Yavuz da, TÜİK'in açıklayacağı zam oranından büyük bir beklentileri olmadığını ifade ederek, "Ortalama yüzde 5 bandında bir zam bekliyoruz. Enflasyon rakamlarıyla çarşı pazar tutmuyor. Sadece enflasyona dayalı zam emekliyi memnun etmez. Emeklinin refah ve büyümeden pay alması gerekiyor" diye konuştu.

2 bin lira pandemi yardımı

13.5 milyon emeklinin 6 milyonunun çalışmak zorunda olduğunu anlatan Yavuz, içinde kayıtdışı çalışanların da olduğu bu kesimin, yaşlıların sokağa çıkmasının kısıtlandığı pandemi döneminde mağdur olduğunu ifade etti. Pandemi sürecinde mağdur olan emeklilere, salgın dönemi bitene kadar hane başına 2 bin lira yardım yapılması gerektiğini söyleyen Yavuz, yine bu dönemde elektrik, doğalgaz su gibi temel ihtiyaçların emekliye ücretsiz ulaştırılması gerektiğini belirtti.
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