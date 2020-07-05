Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
|05 Temmuz 2020 20:20
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı bir kadın hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli ile gözaltı sayısı 4'e yükseldi.
Jandarmadaki işlemleri devam eden sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verilmişti.
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