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5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
 05 Temmuz 2020 00:01
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5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, koordinasyon toplantısına katılacak, millet bahçesinde incelemede bulunarak ilçe ziyaretleri gerçekleştirecek.

(Kütahya/10.30-19.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Hırvatistan'da genel seçim yapılacak.

(Zagreb)

GÜNCEL

1- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Sakarya)

2- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

(Erzincan/13.00)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katılacak.

(Antalya/10.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 30. haftaya Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30/21.00/Konya/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 32. hafta Hatayspor-Keçiörengücü, Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor-Altay, Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/Giresun/17.30/Adana/Ankara/20.00)

3- Formula 1'de 2020 sezonu Avusturya Grand Prix'siyle başlayacak.

(Spielberg/16.10)

***

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Anadolu Ajansı
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