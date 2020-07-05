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Emekli polis silahlı kavgada öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan silahlı kavgada emekli polis olduğu belirtilen kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
|05 Temmuz 2020 06:10
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İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan silahlı kavgada emekli polis olduğu belirtilen kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Ö.K. ile ismi öğrenilemeyen kardeşi, Bülbüldere Mahallesi yakınlarındaki tarla yolunda husumetli oldukları İbrahim Ağcakoca ile karşılaştı ve tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda taraflar silah kullandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, emekli polis olduğu iddia edilen Ağcakoca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı kardeşler 112 Acil Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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