Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
|05 Temmuz 2020 06:21
|Yazdır
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen 67 şüpheliden 54'ü, tutuklanmaları diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
Şüphelileri sorgulayan Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, aralarında suç örgütünün liderleri olan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.
Soruşturma kapsamındaki diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmeleri kararlaştırıldı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda, şüphelilere, "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru
06 Temmuz 2020 11:29
|Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor
06 Temmuz 2020 11:24
|Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
06 Temmuz 2020 11:12
|Gram altın 392 lira seviyelerinde
06 Temmuz 2020 11:00
|Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
06 Temmuz 2020 10:56
|Aksaray'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
06 Temmuz 2020 10:41
|İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı
06 Temmuz 2020 10:29
|İkna çalışmalarıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
06 Temmuz 2020 09:53
|Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
06 Temmuz 2020 09:37
|Van'dan acı haber geldi: 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
06 Temmuz 2020 08:51