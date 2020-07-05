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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

Bazı bölgelerimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
 05 Temmuz 2020 19:08
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs (Covid-19) vakası görülen köy karantinaya alındı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 vakasının olması nedeniyle 14 gün karantina uygulaması kararı alındığı bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların olması ve temaslı vakaların fazlalılığı nedeniyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi, Belenur Mahallesi ve Sarpın Mahallesi'nin 05.07.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren 19.07.2020 tarihi saat 00.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da korona virüs tespit edilen 92 ev karantinaya alınırken, 29 evdeki karantina uygulaması ise sona erdi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs nedeniyle yeni kararlar aldı. Kurul tarafından alınan karara göre Birecik ilçesinde 4, Bozova ilçesinde 2, Ceylanpınar ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 11, Haliliye ilçesinde 24, Harran ilçesinde 2, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 25, Suruç ilçesinde 7 ve Viranşehir ilçesinde 13 farklı adres karantinaya alındı. Eyyübiye ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 7, Karaköprü ilçesinde 6, Siverek ilçesinde 3, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 6 farklı adreste ise uygulanan karantina sonlandırıldı.

BATMAN

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Arıca köyünde 1, Kırkat köyünde de 1 kişide korona virüs tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişilerin oturduğu 2 ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipleri iki binada oturanlara test işlemine başladı.

GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan M.K. (21), üç gün önce kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta ateşlenince tedavi amacıyla İslahiye Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanedeki Kovid-19 testi pozitif çıkan M.K. tedavi altına alındı.

Filyasyon çalışması sonucu M.K'nin kaldığı ve 53 kişinin yaşadığı, 17 dairenin olduğu apartman 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İhlas Haber Ajansı
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