Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|05 Temmuz 2020 19:08
|Yazdır
KARABÜK
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs (Covid-19) vakası görülen köy karantinaya alındı.
Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 vakasının olması nedeniyle 14 gün karantina uygulaması kararı alındığı bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların olması ve temaslı vakaların fazlalılığı nedeniyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi, Belenur Mahallesi ve Sarpın Mahallesi'nin 05.07.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren 19.07.2020 tarihi saat 00.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da korona virüs tespit edilen 92 ev karantinaya alınırken, 29 evdeki karantina uygulaması ise sona erdi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs nedeniyle yeni kararlar aldı. Kurul tarafından alınan karara göre Birecik ilçesinde 4, Bozova ilçesinde 2, Ceylanpınar ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 11, Haliliye ilçesinde 24, Harran ilçesinde 2, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 25, Suruç ilçesinde 7 ve Viranşehir ilçesinde 13 farklı adres karantinaya alındı. Eyyübiye ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 7, Karaköprü ilçesinde 6, Siverek ilçesinde 3, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 6 farklı adreste ise uygulanan karantina sonlandırıldı.
BATMAN
Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Arıca köyünde 1, Kırkat köyünde de 1 kişide korona virüs tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişilerin oturduğu 2 ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipleri iki binada oturanlara test işlemine başladı.
GAZİANTEP
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan M.K. (21), üç gün önce kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta ateşlenince tedavi amacıyla İslahiye Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanedeki Kovid-19 testi pozitif çıkan M.K. tedavi altına alındı.
Filyasyon çalışması sonucu M.K'nin kaldığı ve 53 kişinin yaşadığı, 17 dairenin olduğu apartman 14 gün süreyle karantinaya alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
05 Temmuz 2020 22:04
|Bodrum'da çifte cinayet! 40 kişilik komando ekibi onu arıyor
05 Temmuz 2020 20:47
|Kuşların göç rotasındaki Kuyucuk yeniden 'kuş cenneti oldu'
05 Temmuz 2020 19:02
|İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti
05 Temmuz 2020 18:09
|'Saklı cennet' Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor
05 Temmuz 2020 17:10
|Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler
05 Temmuz 2020 16:01
|Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi
05 Temmuz 2020 15:34
|İki ilin lahmacun tartışmasına Siverekliler de katıldı
05 Temmuz 2020 14:58
|Bu ilçede son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
05 Temmuz 2020 14:55
|Bakan Karaismailoğlu: Çamlıbel Balıkçı Barınağı yenilenecek
05 Temmuz 2020 14:51