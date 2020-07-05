Bataklığın kasası FETÖ'ye emanet

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olduğu belirtilen uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına bağlı suç gelirine yönelik "Bataklık Operasyonu"yla gözaltına alınan örgüt elebaşlarından Halil A.'nın, FETÖ'den soruşturulduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturmada yeni FETÖ bağlantıları deşifre olmaya devam ediyor.

UYUŞTURUCU PARALARININ BAŞINDA

1993'te Akdeniz'de baskın düzenlenen Kısmetim-1 ve Lucky-S gemilerindeki tonlarca uyuşturucunun sahibi olarak bilinen örgüt elebaşlarından Nejat Daş ait şirketin muhasebesini tutan Ali S.'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2016 Eylül'de çıkarılan 672 sayılı KHK ile ihraç edildiği belirlendi. Vergi Müfettişi olarak görev yaptığı belirtilen Ali S.'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı anlaşıldı.

DÖVİZ BÜROSUNUN DA GENEL MÜDÜRÜ

Kayıtlara göre, Ali S.'nin 2019'dan itibaren Nejat Daş'ın şirketlerinde çalışmaya başladığı tespit edildi. Ali S.'nin ayrıca Daş'a ait bir döviz bürosunun da genel müdürlüğünü yaptığı belirlendi. Uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonda çok sayıda FETÖ irtibatının tespit edilmesinin ardından soruşturma makamları FETÖ'nün uyuşturucu ticaretindeki parmağını da araştırmak için harekete geçti.

57 şüpheliye tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören ile Halil A. 4 emniyet mensubunun da bulunduğu 67 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen tarafından sorguya alındı. Savı Türközmen, 67 şüpheliden 54'ünü "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 13 şüpheliye ise adli kontrol uygulanması talebinde bulundu.

Osman Özgan