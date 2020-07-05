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Bir vekilin linçle mücadelesi... 20 bin küfür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan çirkin saldırıyla gündeme gelen sosyal medya terörünün birçok mağduru ve kurbanı var. Bunlardan biri İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Tuba Vural Çokal. 20 binin üzerinde küfür ve hakaret mesajı alan Çokal avukatlarıyla hukuk mücadelesi veriyor.
 05 Temmuz 2020 07:55
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Bir vekilin linçle mücadelesi... 20 bin küfür mesajı

Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırı ile gündeme oturan sosyal medya terörü kazıldıkça, altından yeni mağduriyetler çıkıyor. Bugüne kadar pek bilinmese de sosyal medyada uzun süredir çirkince saldırılara maruz kalan insanlardan birisi de AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal. Bir kadın siyasetçi olarak Çokal'ın yaşadıkları bile tek başına sosyal medya yasasının gerekliliğini ortaya koyuyor. 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilen Çokal, 13 Şubat 2019'da İYİ Parti 'den istifa ettiğinde sosyal medya saldırıları başladı. Bir süre bağımsız milletvekili olarak görevine devam eden Çokal, gelen daveti kabul edip yaklaşık bir ay sonra AK Parti'ye katılınca saldırılar sistematik lince dönüştü. Yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlatan Çokal, sadece kendisinin değil, eşi, çocukları, ağabeyi, akrabaları hatta hayatta olmayan anne ve babasının bile hakaret küfür ve iftiralara maruz kaldığını ifade ediyor.

'BU KONUDA ÇOK DOLUYUM'

AK Parti'ye geçişiyle ilgili yapılan her türlü eleştiriyi saygı ile karşıladığını ifade eden Çokal, hakaret, küfür ve iftiraların dozu ardınca hukuki yollara başvurmaya karar verdiğini vurguluyor. Bu süreçte avukatları ile birlikte sosyal medya ve ne idüğü belirsiz internet sitelerinde taramalar yaptıklarını ağır hakaret ve galiz küfürler içeren 20 bine yakın mesaj tespit ettikleri ifade ediyor. İlk önce bunlardan 950'sine dava açmaya düşündüklerini, daha sonra sayıyı 150'ye düşürdüklerini söylüyor. Küfür edenlerin konu adli boyuta taşınınca özür dilemeye başladığını aktaran Çokal, bu nedenle ve siyaseten istismar edilebileceği endişesi ile sayıyı 40 dosyaya kadar düşürdüklerini dile getiriyor. Çokal, kendisine yönelik saldırılardan sesi titreyerek örnekler veriyor. Utanarak dinlesek de galiz küfürler içerdiği için o mesajları gazetemizde paylaşamıyoruz. 6 yaşındaki çocuğunun fotoğraflarını Facebook sayfalarında paylaşıp hakaret ettiklerini vurgulayan Çokal, "Bu konuda çok doluyum" diyor ve şunları aktarıyor:

AK PARTİ'YE GEÇTİ, İFTİRA GIRLA GİTTİ

"Vekil adayı olmamla başladı hakaretler aslında. İYİ Parti içindeki bir grubun hedefi oldum. Ama İYİ Parti'den ayrılmamla hız kazandı. Bağımsız olduğum ve AK Parti'ye geçtiğim dönemde zirve yaptı. Her türlü iftira ve yalanı ürettiler. 2 yıl boyunca her sabah iftiyara uğradım. Sosyal medya dayağı yedim. Kendi yalanlarını kendileri çürüttüler. İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanlığı için bina bulunamayınca söylediğim bir sözü, milletvekili sırası için ödediğim dolaşıma sokuldu. Vekilliği 2 milyon avroya satın aldığımı yazdılar, sonra da AK Parti'ye para karşılığı geçtiğimi. Benim ailem burada, yıllardır ticaretle uğraşıyor, bir yandan bizim battığımızı bu yüzden AK Parti'ye geçtiğim iftirasını attılar, diğer yandan Muğla'dan tatil köyü aldığımızı, hatta Manavgat sahillerinin bize verildiğini. İşadamı ağabeyimi önce kumarbaz yaptılar, tutmadığını anlayınca 'tarikat sohbetlerine gidiyor' dediler. 'Otelleri sattı' dediler. 'Satıldı' denilen otelleri pandemi sürecinde doktorların hizmetine verince çark edip 'yeni otel alıyor' dediler. Eşim de ben doktoruz. Kovid sürecinde o görevini yaptı, ben çocuklarımla Ankara'da kaldım. Çocuklar babalarını aylarca göremedi. Bu konuyu bile iftiralarına malzeme yapanlar çıktı."

İYİ Parti-CHP ortak saldırısı

Kendisine yönelik saldırıların bugün özgürlük ve kadın hakları gibi konularda ahkam kesen, sosyal medya düzenlemesine direnç gösteren İYİ Parti ve CHP'den geldiğini söyleyen Tuba Vural Çokal, şöyle dedi: "6 yaşındaki ve 14 yaşındaki çocuklarımı bile hedef aldılar. Ölmüş anne babama küfürler ettiler. En son artık kasetimin olduğunu söyleyecek kadar düştüler. Bir anneye, bir kadına söylenmeyecek laflar... Hepsi dosyalarda var, Eşimin, çocuklarımın resmini çekip Twitter hesaplarından yayınladılar. Sosyal medya hesaplarımı kapatmak zorunda kaldım, ailemin daha fazla üzülmemesi için. 14 yaşındaki oğlum "niye kapattın, çok mu kötü şeyler yazıyorlar" diyerek araştırıp okudu. Aileme bunları yaşattılar. Hesaplarım kapanınca da benim adıma sahte hesaplar açtılar. İftiraları atanları İYİ Parti yönetimi de biliyor. İYİ Parti'nin yönetiminde olan ve 'genel başkan danışmanıyım' diyen adam 'Yol kenarımda bekleyen k..... senden daha onurludur. Kaç paraya sattın kendini' diye yazabiliyor. Kayseri'de bu şahıs, bir de doktor! Ve bu mesajı atabilen seviyesiz kişi hakkında partisi tarafından yapılan hiçbir işlem yok. Ben bir anneyim, ben Türkiye Cumhuriyetinin yetiştirdiği kadın bir doktorum. Bu memlekete 15 yıl hizmet verdim. Şimdi sosyal medya düzenlemesi için ifade özgürlüğü diyorlar. İfade özgürlüğü bu değildir. İsteyenin istediği herkesi hedef alabildiği, küfürler yağdırabildiği bir özgürlük olabilir mi?"

KADIN VEKİLE TAM 20 BİN KÜFÜR MESAJI!

Sosyal medya terörünün birçok mağduru ve kurbanı var. Bunlardan biri İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Tuba Vural Çokal. 20 binin üzerinde küfür ve hakaret mesajı alan Çokal, sistematik lince karşı hukuk mücadelesi veriyor

Mustafa Duran
Yeni Şafak
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