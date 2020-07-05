Acil serviste düğün dansı
|05 Temmuz 2020 08:15
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Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre; Doktor Göksu Afacan ve ameliyathane teknikeri Ufuk Öztürk son 4 aydır aktif bir şekilde koronavirüs mücadelesi veren fedakar sağlık çalışanlarından sadece ikisi. Aynı hastanede çalışan çift Türkiye'nin pandemiyle böylesine büyük bir mücadele vereceğinden habersiz olarak mart ayında evlenmeyi planlıyordu. Ancak koronavirüsün yayılmasıyla planlar ertelendi. Çift gecelerini gündüzlerine katarak hastaları iyileştirmek için mücadele verdi. Normal şartlarda 28 Mart'ta Balıkesir'de, 12 Nisan'da da İstanbul'da düğünleri olacaktı.
DÜĞÜN GECESİ NÖBET
Düğünlerinin olacağı akşam hastanede birlikte nöbetçiydiler. O geceyi Afacan anlatıyor: "Düğünümüz ertelendi ama nikahı ertelemedik ve evlendik. Ancak hastalığın korkunç yayıldığı bir dönemdi, her yerde kaos ortamı hakimdi ve düzene konulması gereken bir acil servis vardı. İşin açıkçası 'Şimdi çalışmayacaksak ne zaman çalışacağız?' diye düşünüp ikimiz de izin almak istemedik ve nikahın ertesi günü çalışmaya devam ettik. Ama düğün ertelendi, neyin ne zaman olacağı belli değildi, bu durum benim canımı çok sıktı. Balıkesir'de düğünümüzün olacağı akşam Ufuk'la birlikte nöbetçiydik. Ben de 'Bugün düğünümüz olacaktı, ne güzel dans edecektik' dedim. O da 'Yine dans ederiz, ne olacak güzelim' dedi ve hastane koridorunda düğün dansı yapmaya başladık. O esnada acil serviste çalışan bir arkadaşımız da videomuzu çekmiş." Sosyal medyada çok paylaşılan videonun ardından gelen ilgi karşısında Afacan ve Öztürk çok şaşırmış.'DESTEK MESAJLARI GELDİ'
Göksu Afacan, "Türk insanı gerçekten çok yardımsever. Bu videodan sonra düğün salonu teklif edenler, yurtiçinde tatil ayarlamak isteyenler, Kıbrıs'a davet edenler, düğünümüzde ilk dansımıza kemanla eşlik etmeyi teklif eden müzisyenler oldu. Bizim düğün fotoğraflarımızı çekecek olan şirket pandemiden dolayı kapanınca, düğün fotoğrafı tekliflerini kabul ettik. Hastanedeki fotoğraflar fotoğrafçımız Esra Hanım'ın fikriydi. Bu dönemde güzel bir anı oldu. Nikahımız farklı tarihte, düğün fotoğrafımız farklı tarihte, düğünümüz başka tarihte olmuş oldu" dedi.
MUTLU GÜN 11 TEMMUZ'DAGöksu Afacan ve Ufuk Öztürk erteledikleri düğünlerini sosyal mesafe kurallarına uyarak 11 Temmuz'da Balıkesir'de, 21 Ağustos'ta ise İstanbul'da yapacak.
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