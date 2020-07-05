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Meclis'te gerginlik! Maskeyi takan arbedeye daldı

TBMM Adalet Komisyonu'nda 'çoklu baro' tasarısı görüşmeleri dün sabaha kadar sürünce partiler arası gerilimler ve arbedeler yaşandı. Bir ara İsmet İnönü'ye 'Führer' benzetmesiyle iyice gerginleşen ortam, İYİ Parti milletvekili Erel'in gruplar arasına pet şişedeki suyla sınır çizmesiyle yatıştı.
 05 Temmuz 2020 08:36
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Meclis'te gerginlik! Maskeyi takan arbedeye daldı

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; çoklu baro düzenlemesi için 04.00'lere kadar çalışan Meclis Adalet Komisyonu'nda tansiyon yükselince çıkan arbedelerde sosyal mesafe kalmadı.

Görüşmeyi yürüten AK Partili Başkanvekili Yılmaz Tunç'un, "İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz" sözleriyle tırmanan gerilim, "cibilliyet" suçlaması ve karşılıklı hakaret ifadeleriyle sürdü. Birbirlerinin üzerine yürüyen CHP ve AK Parti milletvekilleri kavganın eşiğinden dönerken, onları HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ayırmaya çalıştı. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in gruplar arasına pet şişedeki suyla salonun ortasına sınır çizmesiyle gülüşmeler başlayınca ortam yatıştı.

Komisyondaki tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

'İSMET PAŞA'YA FÜHRER DİYEMEZSİNİZ'

Yunus Emre (CHP): İsmet Paşa'nın bu Gazi Meclis'te bir sözü vardır 'Suçluların telaşı içerisindesiniz' diye. Bu telaşınızı da ona yoruyorum Sayın Başkan.

Yılmaz Tunç (AK Parti): İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz. (CHP sıralarından gürültüler)

Yunus Emre (CHP): Atatürk'ün Meclisinde kimse İsmet Paşa'ya 'Führer' diyemez!

Özkan Yalım (CHP): Bu ne demek ya! Sözünü geri al. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına böyle hakaret edemezsin!

Yılmaz Tunç (AK Parti): Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' diyor, duymuyor musun?

Aydın Özer (CHP): İsmet Paşa'ya 'Führer' diyemezsin!

Yılmaz Tunç (AK Parti): Olmaz böyle şey! Siz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'diktatör' diyeceksiniz, cevabı aldıktan sonra da sinirleneceksiniz.

Suzan Şahin (CHP): Özür dileyeceksin. Gerine gerine oturduğun koltuk İnönü'nün koltuğu.

Yılmaz Tunç (AK Parti): 'Führer' demedik, 'Führer'in mektubu' dedik.

ÜHRER KİMDİR?

Führer, Adolf Hitler'in, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ve Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun yöneticisi olduğu dönemde kullandığı ve "lider" anlamına gelen unvan.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Çoklu baro teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından baro başkanlarının Meclis önündeki bekleyişi 3'üncü gününde devam etti. Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşmeleri sürerken, sıcak havaya rağmen avukatlar banklarda ve ağaç gölgelerinde bekledi. Öte yandan önceki gün Meclis'e yürümelerine izin verilmeyen avukatlar Ankara Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. Avukatların bekleyişi sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
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