Konut kredisinde tüm zamanların rekoru 6 ayda kırıldı

Kamu bankalarının 1 Haziran'da başlattığı kampanyanın etkisiyle konut kredisinde yıllık ortalama bileşik faiz yüzde 9.01 ile 12 Temmuz 2013'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, ülke genelinde kullanılan konut kredi tutarında 6 ayda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde mayıs sonunda yüzde 11.13 olan yıllık bileşik faiz, kamu bankalarının tarihi kampanyayı başlattığı haziran ayı sonunda yüzde 9.01'e geriledi. Konut kredisinde faiz kur saldırısının ardından 26 Ekim 2018'de yüzde 29.28'e kadar çıkmıştı.

6 AYDA 32.2 MİLYAR TL

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank haziran ayı başında birinci el konutta, 12 ay ödemesiz, 15 yıla kadar vadeli aylık yüzde 0.64 faiz ile finansman kampanyası başlattı. Kampanyada ikinci el konutta da faiz yüzde 0.74'e çekildi. Düşük oranlı kampanya sayesinde 1 Ocak-26 Haziran döneminde konut kredi bakiyesi 32.2 milyar lira artış gösterdi. Böylece tüm zamanların yıllık rekoru da 6 ayda kırılmış oldu. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27.6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

2018 yılı sonunda 188.5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10.2 milyar lira artarak 198.7 milyar liraya yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12.3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN LİDERİ OLACAK

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kamu bankalarının kampanyası sayesinde konuta ilginin yüzde 50 arttığını belirterek, alımlarını erteleyen ve kiradan kurtulmak isteyen vatandaşların satılık daireleri doldurduğunu söyledi. Era Türkiye Marka Direktörü Toros Cumhur, haziranda başlayan kampanyaların sektörü 3-4 kat canlandırdığını belirterek, sadece ipotekli konut satışının haziranda 100 bin adedi geçeceğini söyledi.

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik ise, kampanyaların sektöre sağladığı ivmenin her alanda görüldüğünü belirterek, yıl sonunda 1.4 milyon satış adediyle Avrupa lideri olabileceklerini bildirdi.