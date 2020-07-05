Arkadaşlarını kurtarmak isterken öldü
|05 Temmuz 2020 08:51
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Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar dün son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. İlk patlamadan sağ olarak kurtulan şoför Tepeçınar'ın, Çelik ve diğer yaralıları kurtarmak için geri dönünce meydana gelen ikinci patlamada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 10 yıldır Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda çalışan Çelik ise 2011 ve 2014'te meydana gelen patlamalardan kurtulmuştu ama önceki gün yaşanan faciada hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk annesi olan Çelik ve evli ve 3 çocuk sahibi olan Tepeçınar için Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tabutları Türk bayrağına sarılı cenazeler için dua edildi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, Çelik ve Tepeçınar'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tepeçınar ve Çelik'in cenaze namazlarını ise Ali Erbaş kıldırdı. Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
FAY HATTI GİBİ YARIK OLUŞTU
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone'la havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Yer altından geçen kablolar gün yüzüne çıktı.
ASKER OĞLU ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ İNTERNETTEN ÖĞRENDİ
Patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in oğlu Ogün Çelik, Hatay'ın İskenderun
ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı'nda askerlik görevini yapıyordu. Yemekhanede
yemek yediği anda haberi gördü. Durumu komutanlarına anlatıp ailesi ile görüşmeye
çalıştı. İlk etapta annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen Çelik, yolda
gelirken internet sitelerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Annesinin
cenazesine katılmak için askerden izinli gelen Ogün Çelik, dayısıyla birlikte
cenazede gözyaşı döktü.
'ANNEME YETİŞEMEDİM'
Acılı evlat "Haberi internette gezinirken gördüm. Yemekhanede yemek yerken
patlamanın olduğunu öğrendim saat 11.30 gibi falan, komutanımla konuştum o da
iznimi ayarladı ve direk geldim buraya. Göremedim, yakalayamadım, yetişemedim.
Askere ben 4 ay önce gitmiştim" dedi.
3 YETKİLİYE GÖZALTI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Uğur YILDIRIM
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