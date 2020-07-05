Cezaevine uyuşturucu sokanlara operasyon: 7'si İKM 19 gözaltı
|05 Temmuz 2020 09:50
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7'si infaz ve koruma memuru 19 kişi gözaltına alındı. Zanlıların cezaevine uyuşturucu soktukları ileri sürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretine karıştığı tespit edilen 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Adana kent merkezinde 2 adrese, Kozan ilçesinde 1 adrese, Ceyhan ilçesinde 16 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 7'si infaz ve koruma memuru olmak üzere 19 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 146,41 gram bonzai, 0,62 gram metamfetamin, 0,62 gram skunk maddesi, 2 bin 966 adet uyuşturucu ve uyarıcı etki doğuran hap ele geçirildi.
Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i infaz ve koruma memuru 8 şüpheli tutuklanırken, 9 zanlı savcılıktan serbest kaldı.
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