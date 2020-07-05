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MEB'in çalışma takvimine dair değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine dair değerlendirme
 05 Temmuz 2020 11:03
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MEB'in çalışma takvimine dair değerlendirme

MEB 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı.

Takvime göre 24 Ağustos'ta öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile başlayacak süreç bir hafta sonra telafi eğitimi ve uyum programı ile devam edip 18 Haziran 2021 tarihinde ders yılı bitmiş olacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatile girecekler.

Ocak ayının son ve Şubat ayının ilk haftası yarıyıl tatili olacak.

MEB'in bu takvimi yayımlaması ile birlikte Covid-19'a rağmen mi açılacak okullar? Bilim kuruluna soruldu mu? Gibi bir çok soru dolaşmaya başladı.

Çok iyi biliyoruz ki Bilim Kurulu bugünden 24 Ağustos'u söyleyemez. Önemli olan MEB'in her ihtimale karşı değişik planlarının olup olmadığıdır. İşte kafa yorulması gereken ve açıklamaya muhtaç alan burası.

MEB'in çalışma takvimi açıklaması gelecek yılın covid olsun olmasın planlanması içindir.

Bu takvime göre valilikler geniş içerikli (toplantılar, sınavlar, önemli günler...) planlamasını yapacaklardır. Yani covid olsa da olmasa da ara tatillerin, sınav, toplantı ve önemli günlerin planlanması gerekir.

Bu takvimin açıklanması ile öğretmen, veli ve öğrenciler buna göre planlama yapacaklardır. Yani ihtimallere hazırlıklı olmaları sağlanacaktır.

Tabii ki covid çok ağır geçmesi halinde okullar açılamayacak, yüzyüze eğitim yapılamayacaktır. Uzaktan eğitim için dahi bu takvimin açıklanması gerekiyordu.

Tekrar söyleyelim ki çalışma takvimi açıklanması rutin ve normal bir işlem olup asıl önemli olan her durum karşısında uygulanacak/uyulacak kuralların belirlenip gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Gündemde olan mesafe, temizlik. maske olmazsa olmazlarının nasıl uygulanacağı, özellikle küçük yaş grubu çocuklarımız için bunun nasıl sağlanacağının planlanabilmesidir.

MEB bu yöndeki çalışmaları noktasında daha şeffaf olmalıdır. Çalışma takviminin açıklanması üzerinden tartışmak yerine dikkat ve hassasiyetimizi bu alanlara çevirmemizde yarar vardır.

Memurlar.Net - Özel

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