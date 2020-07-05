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TBMM'nin yeni başkanı bu hafta belli olacak

TBMM Genel Kurulu, haftaya yeni Meclis Başkanı'nı seçmekle başlayacak; 7 Temmuz Salı günü toplanarak 27. Dönem'in ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanı'nı belirleyecek
 05 Temmuz 2020 11:05
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TBMM'nin yeni başkanı bu hafta belli olacak

Meclis, haftaya yeni TBMM Başkanı'nı seçmekle başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı belirlemek üzere, 7 Temmuz Salı günü toplanacak.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle 7 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Adaylık başvuru süresi yarın saat 24.00'te dolacak.

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un yeniden aday olduğu seçimde, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da yarışacak.

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

- Barolara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 8 Temmuz Çarşamba günü Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek.

Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği (TBB), tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak.

TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise bu yıl aralık ayında yapılacak.

- Komisyonlar

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.

Komisyonun yarın gerçekleşecek toplantısında ele alınacak teklife göre, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli astsubay kıdemli başçavuşların rütbe yaş haddi 55'ten 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek.

Suriye hudut birliklerinde Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu, görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilecek.

Askeri öğrenci harçlıkları günün şartlarına göre artırılacak.

Disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında, sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.
Anadolu Ajansı
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