Eşinden ayrıldı, otomobiline 'Kaynanam Bediha'dan kurtuldum' yazdırdı
|05 Temmuz 2020 11:45
|Yazdır
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Çıtırık, eşinden ayrılmasına sebep olarak gösterdiği kaynanasına tepki olarak otomobilinin arka camına "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı.
2 buçuk yıldır evli olan Hüseyin Çıtırık, eşi Rabi Çıtırık'tan boşandı. Genç adam, boşandığı gün mahkemeden çıkar çıkmaz eşinden boşanmasına sebep olarak gösterdiği kaynanası Bediha T'ye tepki için otomobilinin arka camına "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı. Boşanmasının tek sebebinin kaynanası olduğunu savunan Hüseyin Çıtırık, "Biz 2 buçuk yıldır evliydik. Evliliğimiz gayet güzel ve mutlu şekilde devam ediyordu. Ancak kaynanam Bediha T. hurafelere inanıyor, büyüler, muskalar yaptırıyor, iftiralar atıyor. Ben de kaynanamdan kurtulmanın mutluluğunu otomobilime böyle bir yazı yazdırarak buldum. Bacanağım var. Bacanağım öğretmen, onu da eşinden 3-4 defa ayrılık derecesine getirdi. Baldızım var, onu nişanlısından ayırdı. Ben eski kayınpederimden kaynanamı tedavi ettirmesini istiyorum. Eşimden ayrıldım kaynanamdan kurtuldum, bari tedavi olsun diğer bacanaklarım rahat etsin. Bu şekilde arabamla geziyorum. Soranlar oluyor, bu yazı nedir diyorlar, ben de açıklamamı yapıyorum" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
05 Temmuz 2020 22:04
|Bodrum'da çifte cinayet! 40 kişilik komando ekibi onu arıyor
05 Temmuz 2020 20:47
|Kuşların göç rotasındaki Kuyucuk yeniden 'kuş cenneti oldu'
05 Temmuz 2020 19:02
|İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti
05 Temmuz 2020 18:09
|'Saklı cennet' Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor
05 Temmuz 2020 17:10
|Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler
05 Temmuz 2020 16:01
|Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi
05 Temmuz 2020 15:34
|İki ilin lahmacun tartışmasına Siverekliler de katıldı
05 Temmuz 2020 14:58
|Bu ilçede son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
05 Temmuz 2020 14:55
|Bakan Karaismailoğlu: Çamlıbel Balıkçı Barınağı yenilenecek
05 Temmuz 2020 14:51