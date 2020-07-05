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Okullarda alınacak virüs önlemleri belli oldu

Rehberde okulların Covid-19 bulaşması açısından riski olduğu belirtildi. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve ailelere görevler düştüğü vurgulandı. Veliler okul açılmadan önce bilgilendirme formu ve taahütname imzalayacak. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında da maske ve mesafe kuralına uyulacak.
 05 Temmuz 2020 12:06
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Okullarda alınacak virüs önlemleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı. Buna göre, veliler, çocuklarının belirti göstermesi halinde okula göndermeyeceklerine dair imza verecek.

Veliler, ateş öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda, aile içinde bu belirtilere rastlanması halinde veya COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okul getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak.

OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Rehberde, COVID-19'un ana bulaşma yolunun damlacık ve temas yoluyla olduğu, okulların toplu bulunulan yerlerden olduğu için bulaşma açısından riskli olduğunu dikkat çekildi. Alınması gereken önlemler şöyle sıralandı: Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalı. Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı. Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli. Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmeli. COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bilgi notunda, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrenciler okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenmeli ve doktor muayenesi önerilmeli. Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmeli.

HER GÜN AYNI VELİNİN ALMASI SAĞLANMALI

Yine, öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalı. Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalı. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalı. Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalı. Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalı. Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmeli. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilmelidir. Yutma riski nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiği kullanırken mutlaka denetlenmeli. Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalı. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Eller gözle görülür derecede kirli değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

SINIFLAR SIK SIK HAVALANDIRILMALI

Ayrıca, okullarda sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalı. Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemeli. Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalı. COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmamalı. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilmeli. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalı. Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli, devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezlerine bildirilmeli. Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı/psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan Psikolojik Danışma Rehberlik Birimleri Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmeli.

PANSİYONLARA ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEMELİ

Pansiyonlu okullarda barınan yöneticiye, belleticiye, nöbetçi belleticiye, yardımcı personele ve öğrenciye yönelik bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ve hijyen konularında eğitim verilmeli. Pansiyonda çalışan yardımcı personelin hijyen sertifikası alması sağlanmalı. Gıda ürünleri ve hijyeni, satın alma, mal kabul, depo mutfak, gıda hazırlanması ve sunumunda bulunan tüm görevliler alınan önlemler ve süreç konusunda periyodik olarak bilgilendirilmeli. Okul yönetimi tarafından belirlenen aralıklarla belletmenin, pansiyonda çalışan diğer görevliler ve öğrencilerin ateş durumları ölçülerek kayıt altına alınmalı. Pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemeli. Kullanılan maske ve eldivenlerin atılması için atık kutuları bulundurulmalı. Pansiyonda klima ya da havalandırma sistemi bulunması halinde filtreler düzenli olarak değiştirilmeli. Ortak kullanım alanlarında ve pansiyon girişinde Sağlık Bakanlığı onaylı alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulmalı. Hijyenik malzeme, koruyucu ekipman ve maske zorunlu olarak kullanılmalı.

Rehberin tamamı için tıklayınız...

Memurlar.Net
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