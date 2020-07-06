Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için aile ödeneği verilir mi?

Strateji Geliştirme Başkanlığının 08.06.2020 tarihli ve 7589227 sayılı yazı ile aile yardımı ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu açısından incelendiği, Kanunun 206'ıncı maddesindeki ... 4. "Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile ödeneği verilmez" hükmünden bahsedildiği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararı İkinci Kısım, Birinci Bölüm Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar 10'uncu maddesi "Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202'nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153'üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir" şeklinde olup, yazıda yer verilmediği "Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile ödeneği" ödenip ödenmeyeceği ile eşlerden biri memur, diğeri çalışmıyor ve çocuğun velayeti mahkeme kararı ile çalışmayan eşe verilmiş ise, aile yardımı ödeneği çalışan eşe ödenip ödenmeyeceği hususlarında tereddüte düşüldüğü ve Bakanlığın görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere Sayıştay Başkanlığı tarafından Bakanlığımız il/ilçe mili eğitim müdürlüklerinde yapılan 2019 yılı denetim sonucu taslak rapor bulguları, Strateji Geliştirme Başkanlığının 20.05.2020 tarihli ve 7051598 sayılı yazı ile bütün birimlere gönderilmiştir.

Akabinde; birimlerden gelen yazılardan çocuk yardımının boşanmış eşlerden hangisine verileceği konusunda tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış ve Strateji Geliştirme Başkanlığının 08.06.2020 tarihli ve 7589227 sayılı yazımızla konu aydınlatılmıştır.

Sayıştay Başkanlığı çocuk yardımı ile ilgili bulgusunda; anne ve babanın aynı zamanda çocuk yardımı aldığını tespit etmiştir. Birimlerin; kamu zararının boşanma dolayısıyla kimden tahsil edilmesi gerektiği tereddütü dolayısıyla 657 sayılı Kanun hükümleri kapsamında cevap verilmiştir. Oysaki çocuk yardımı ödeneğinin Kamu Görevleri Hakem Kurulu Kararlarına istinaden ödeneceği açıktır.

Diğer taraftan çocuğun velayetinin çalışmayan eşe verilmesi durumunda çalışan eşin hukuki şartları taşıdığı sürece (Strateji Geliştirme Başkanlığının 08.06.2020 tarihli ve 7589227 sayılı yazıda açıklanmıştır) çocuk parasını almaya devam edeceği değerlendirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 17.06.2020 tarih ve 7979472 sayılı yazıları ve eki Strateji Geliştirme Başkanlığının 20.05.2020 tarihli ve 7051598 sayılı yazısı ile Strateji Geliştirme Başkanlığının 20.05.2020 tarihli ve 7051598 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR