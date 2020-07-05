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Sakarya Valisi patlama ile ilgili son durumu açıkladı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: (Havai fişek fabrikasındaki patlama) 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi.
 05 Temmuz 2020 12:17
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Sakarya Valisi patlama ile ilgili son durumu açıkladı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, 114 hastamızı taburcu edildiğini belirterek, "6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi. "Burada 6, İstanbul Kartal'da yanık ünitesinde de 2 olmak üzere 8 yaralımız var." dedi.

Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, devletin bölgede müthiş bir koordinasyon ve müdahale gücü ortaya koyduğunu söyledi.

Büyük bir patlama yaşandığını belirten Kaldırım, "4 vatandaşımız vefat etti, dün ikisi defnedildi. Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum. 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi. Burada 6, İstanbul Kartal'da yanık ünitesinde de 2 olmak üzere 8 yaralımız var." diye konuştu.

Vali Kaldırım, 3 kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun." diyen Kaldırım, konunun ciddi bir şekilde devletin ilgili birimleri, kurumları ve adli merciler tarafından soruşturulduğunu ve incelemelerin yapıldığının altını çizdi.

Kaldırım, fabrikanın denetimine ilişkin soru üzerine, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Adli süreç devam ediyor"

Patlamanın olduğu ilk andan itibaren bütün ekiplerin, kendilerinin dahil bölgeye intikal ettiğini aktaran Kaldırım, "Çalışmalara başladılar. Şu ana kadar sahada 1097 AFAD, UMKE, arama kurtarma, sağlık, itfaiye, jandarma kriminal ve diğer ilgili birimlerimiz bizzat burada 190 araçla çalışma yaptı. Şu an sahada 4 arama, kurtarma, kadavra köpeği ekiplerle çalışma yapıyor." diye konuştu.

Kaldırım, adli sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, gerek bilirkişi gerekse de uzmanların çalışmaları yaptığını vurguladı.

Hayatını kaybeden iki kişinin de kimlik tespitinin yapıldığını dile getiren Kaldırım, "Onların da ailelere teslimi için başsavcılığımız süreci yürütüyor şu anda. Kayıp 3 vatandaşımız var. Olay yerinden ilk günden itibaren temin edilen bulgular, numuneler adli tıpa gönderildi, oradan da bugün sonuç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların durumu takip ettiğini, her gelişmede kendilerini bilgilendirdiklerini belirterek, ailelere yönelik bilgilendirme, psikososyal destek ve her türlü ihtiyacın karşılanması noktasında çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

- "Bakanlıklardan gelen müfettişler soruşturmayı her yönüyle yürütüyor"

Bakanlıklardan gelen müfettişlerin soruşturmayı her yönüyle yürüttüğünü vurgulayan Kaldırım, çalışmaların ciddi bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Kaldırım, bakanlıklara sürekli olarak bilgi aktardığını anlatarak, Sakarya ve İstanbul'da tedavi gören 8 yaralının durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Patlamanın boyutuna işaret eden Vali Kaldırım, "Yakın çevrede, özellikle 2-3 kilometrede yerleşim yerleri var. Diğer mahalleleri de ziyaret edeceğiz. Ziyaret ettiğim yerlerde hasarlar oluşmuş. Bununla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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