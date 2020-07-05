Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız" ifadesini kullandı.

Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız. #ÇiftçimizMilliDeğerimiz pic.twitter.com/PHICxjNRVG Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 5, 2020