Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.
|05 Temmuz 2020 12:30
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız" ifadesini kullandı.
Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız. #ÇiftçimizMilliDeğerimiz pic.twitter.com/PHICxjNRVGBerat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 5, 2020
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