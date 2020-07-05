Virüse rağmen yere atılan paraları ağzıyla aldı
Karabük'te bir düğünde oynayan köçek, korona virüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alırken, o anları canlı yayın yaparak sosyal medyasında paylaştı.
|05 Temmuz 2020 13:23
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Karabük'te düğün salonları yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren kontrollü şekilde hizmet vermeye başlamıştı. Safranbolu ilçesinde davul zurna ekibiyle köçeklik yapan bir kişinin düğünde yaptığı hareket şaşırttı.
Gelin alma sırasındaki eğlencede köçek yere atılan parayı korona virüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca parayı ağzında tutan köçeğin oyununa devam etmesi görenleri pes dedirtti.
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