1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüse rağmen yere atılan paraları ağzıyla aldı

Karabük'te bir düğünde oynayan köçek, korona virüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alırken, o anları canlı yayın yaparak sosyal medyasında paylaştı.
 05 Temmuz 2020 13:23
Yazdır

Karabük'te düğün salonları yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren kontrollü şekilde hizmet vermeye başlamıştı. Safranbolu ilçesinde davul zurna ekibiyle köçeklik yapan bir kişinin düğünde yaptığı hareket şaşırttı.

Gelin alma sırasındaki eğlencede köçek yere atılan parayı korona virüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca parayı ağzında tutan köçeğin oyununa devam etmesi görenleri pes dedirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
05 Temmuz 2020 22:04		 Bodrum'da çifte cinayet! 40 kişilik komando ekibi onu arıyor
05 Temmuz 2020 20:47
Kuşların göç rotasındaki Kuyucuk yeniden 'kuş cenneti oldu'
05 Temmuz 2020 19:02		 İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti
05 Temmuz 2020 18:09
'Saklı cennet' Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor
05 Temmuz 2020 17:10		 Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler
05 Temmuz 2020 16:01
Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi
05 Temmuz 2020 15:34		 İki ilin lahmacun tartışmasına Siverekliler de katıldı
05 Temmuz 2020 14:58
Bu ilçede son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
05 Temmuz 2020 14:55		 Bakan Karaismailoğlu: Çamlıbel Balıkçı Barınağı yenilenecek
05 Temmuz 2020 14:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:48 - Eximbank'tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'11:47 - PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci11:45 - Pendik'te yolu kesilen kadın eski sevgilisi tarafından darp edildi!11:44 - PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci11:42 - Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı11:35 - FETÖ'nün örgüt üyesi polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde
11:31 - 15 günde 20 kilo veren muhtardan maske uyarısı11:29 - Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru11:28 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı11:26 - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:24 - Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor11:19 - Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı
11:16 - Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır11:13 - Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek11:12 - Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı11:10 - 'Motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün' talebi11:00 - Gram altın 392 lira seviyelerinde
10:59 - KPSS den önce çözülmesi gereken sorular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!
Bahçeli'den 9 Ağustos uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaziantep 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
Sıcaklara rağmen çay içmek 2
sosyal mesafe 1
boyun ağrısı 1
alerji 1
şu anda dinlenen şarkı 1
çekirge 1
Kuru öksürük 1
bay yanlış 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 104 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 149 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK 3 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Bingöl Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam