Bakan Karaismailoğlu: İki yıl bitmeden Çukurova Havalimanına ilk uçak inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'de yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatını 2 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, beraberinde Vali Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve diğer ilgililerle Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemede bulundu.

Saha ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, kentte devam eden ulaştırma projelerini yerinde inceleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin hava yolu yatırımlarına değinen Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti hükümetleri döneminde 24 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkardık. Yolcu sayısını 30 milyonlardan 210 milyonların üzerine çıkardık. Hava yolu, halkın yolu oldu." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Çukurova'ya yakışacak bir havalimanı için çalıştıklarını belirterek, "Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Havalimanında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Üstyapıyla ilgili de projelerimizi tamamladık. İlk aşamada, birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projelerini tamamladık. Devamında da 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp bu yıl içerisinde inşaatına başlayıp en geç 2 yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefi içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İlk uçak 2 yıl içerisinde piste inecek"

Karaismailoğlu, projenin takipçisi olacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hizmetin bir an önce sağlanması için Çukurova'nın özlemle beklediği, onlara, milletimize yakışır bir havalimanını önümüzdeki 2 yıl içerisinde faaliyete alacağız ve Çukurova Bölgesel Havalimanı bu bölgeye hizmet verecek. Burayı sadece Çukurova'nın bir hava yolu olarak düşünmeyelim. Burası gerekli OSB, sanayi, deniz, liman, turizm ve tarım gibi bütün sektörlere hizmet edecek. Çok değerli bir yatırım olacak. Buraya yaptığımız yatırımın dönüşünü katbekat kısa zamanda alacağımızın temennisi içerisindeyiz. Planımızı ve hazırlığımızı o şekilde yaptık."

Bakan Karaismailoğlu, bir gazetecinin "İlk uçak piste ne zaman iner?" şeklindeki sorusunu, "Bütün planlarımız 2 yıl içerisinde, 2 yıl bitmeden havalimanımıza uçağın inmesi. Çalışmalarımız ve hedefimiz o." diye yanıtladı.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da eşlik ettiği Karaismailoğlu, sahada çalışan görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karaismailoğlu, işçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.