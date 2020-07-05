Kılıçdaroğlu'dan 2023'te aday olacak mısınız? sorusuna yanıt
|05 Temmuz 2020 14:16
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CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023'te aday olacak mısınız? sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi bir ittifak yapmışsanız, ittifaktaki aktörlerden görüşlerini almadan, onların Cumhurbaşkanlığı dolayısıyla beklentilerini dikkate almadan bir karar vermeniz etik açıdan doğru değil. Bugünden buna karar vermek çok zor." dedi.
Kılıçdaroğlu, Amerika'nın Sesi'ne gündeme dair açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Merkezi'nde Yıldız Yazıcıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 2023'te Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyup koymayacağına dair gelen soruya net bir cevap vermedi.
CHP Lideri, ittifak yaptığı partileri işaret ederek onların görüşlerini almadan cevap veremeyeceğini dile getirdi.
"İttifaktakilerin görüşünü almadan...''
Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi bir ittifak yapmışsanız, ittifaktaki aktörlerden görüşlerini almadan, onların Cumhurbaşkanlığı dolayısıyla beklentilerini dikkate almadan bir karar vermeniz etik açıdan doğru değil. Eğer bir seçim olacaksa bu seçim sürecinde biz Sayın Meral Akşener ile, Sayın Temel Karamollaoğlu ile de, Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı (Gültekin Uysal) ile de elbette oturup konuşacağız. Her parti bağımsız cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir. Veya "Hayır, ittifakı gerçekleştirelim ve bir tek cumhurbaşkanı adayı olsun o çerçevede seçime gidelim" denilebilir. Bugünden buna karar vermek çok zor." şeklinde konuştu.
'Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu doğru değil'
Terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'la ilgili de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin konumu ne olursa olsun, ister sade vatandaş, isterse bir siyasi partinin genel başkanı olsun siyasi görüşlerinden dolayı tutuklanmasını asla doğru bulmam. Hele de 21'nci yüzyılda.
'Eline silah alıp birisini öldürmemiş'
Bir siyasi partinin genel başkanı, eline silah alıp birisini öldürmemiş, sokağa çıkıp insanları dövmemiş, bir yere bomba atmamış. Bir kişi düşüncelerini söylemiş. Siz düşüncelerini söyledi diye bir kişiyi yakalayıp haksız, hukuksuz şekilde mahkemelerce tahliye kararı vermesine karşın, bir başka dava uydurup onu içerde tutuyorsanız, bu Türkiye'de demokrasinin olmadığını, adaletin olmadığını, yargının vesayet altında ve baskı altında olduğunu gösteriyor. Gerçek bu." dedi.
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