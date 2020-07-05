Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar oldu

MetroPOLL Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020' anketinden ilginç sonuçlar çıktı. AK HParti ve CHP'nin ardından en büyük üçüncü parti kararsızlar çıktı. Ankete göre, AK Parti ve MHP oyları düşük çıkarken, CHP oyunu 4 puan artırdı... İŞte Metropol'ün "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçları...

Anket sonucuna göre, AK Parti'nin şubat ayında 33.9 olan oy oranı, martta 33.7'ye, nisanda 32.8'e, mayısta 30.7'ye ve son olarak haziran ayında 30.3'e düştü. Ankette MHP'nin de oy oranı düşüş gösterdi. MHP'nin mayıs ayında 7.3 olan oy oranı, haziran ayında 6.2'ye düştü.

CHP'nin mart ayında 17.7 olan oy oranı, nisan ve mayısta 19.0 ve 21.7'ye ulaştı, haziran ayında ise bu oran yüzde 24'e yükseldi. HDP de mayıs ayına göre oyunu yükseltti. HDP'nin mayıs ayından 8.4 olan oy oranı, haziranda 8.9'a yükseldi.

Yeni partiler DEVA ve Gelecek ise oylarını yükseltti. DEVA Partisi haziran ayında 1.9 oy oranına ulaşırken, Gelecek Partisi'nin oy oranı 1.4 oldu. İki partinin mayıs ayındaki oy oranı 1.3'tü.

Ankete göre, 'Kararsızım' diyenlerin oranı da arttı. Mayısta 7.7 olan kararsızlar haziranda 9.2 oldu.