Göç olmasaydı illerin nüfusu ne olurdu?
Türkiye İstatistik Kurumu, 'vatandaşlar göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşasaydı illerin nüfuslarının ne olacağına dair' bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre 16 milyon nüfusu olan İstanbul, 2.5 milyona düşecekti. 5.5 milyonluk Ankara ise 2 milyona gerileyecekti. Ankara, Konya'dan bile az nüfusa sahip olacaktı.
|05 Temmuz 2020 14:28
|Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu, ilginç bir nüfus araştırması yayınladı. Araştırma kapsamında vatandaşların göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşadığı farz edildi. Bu duruma göre yaklaşık 16 milyon nüfusu olan İstanbul 2.5 milyona düştü. 5.5 milyonluk Ankara ise 2 milyona geriledi.
Göç olmasaydı nüfusları azalacak olan bazı iller şöyle:
- İstanbul: 2.5 milyon
- Ankara: 2 milyon
- İzmir: 1.9 milyon
- Bursa: 1.8 milyon
- Antalya: 1.2 milyon
Göç olmasaydı nüfusları artacak olan bazı iller şöyle:
- Konya: 2.5 milyon
- Sivas: 1.9 milyon
- Erzurum: 1.8 milyon
- Ordu: 1.5 milyon
- Trabzon: 1.5 milyon
- Ağrı: 1.1 milyon
- Adana: 1.1 milyon
- Yozgat: 1.1 milyon
- Rize: 767 bin
Ali Ekber ERTÜRK
12 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|15 günde 20 kilo veren muhtardan maske uyarısı
06 Temmuz 2020 11:31
|4 kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü!
06 Temmuz 2020 10:22
|15 Temmuz şehitleri sporla anılacak
06 Temmuz 2020 10:01
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı
06 Temmuz 2020 09:04
|Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi
06 Temmuz 2020 07:39
|Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı
06 Temmuz 2020 06:30
|Corona virüs'te korkutan sayı: 11,5 milyonu aştı
06 Temmuz 2020 00:00
|Hakkari-Çukurca yolunda sel meydana geldi
05 Temmuz 2020 23:34
|Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem
05 Temmuz 2020 23:00
|Türkiye'deki kadavradan rahim nakli bilimsel literatürde çığır açacak
05 Temmuz 2020 22:49