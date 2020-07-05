Göç olmasaydı illerin nüfusu ne olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu, ilginç bir nüfus araştırması yayınladı. Araştırma kapsamında vatandaşların göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşadığı farz edildi. Bu duruma göre yaklaşık 16 milyon nüfusu olan İstanbul 2.5 milyona düştü. 5.5 milyonluk Ankara ise 2 milyona geriledi.

Göç olmasaydı nüfusları azalacak olan bazı iller şöyle:

- İstanbul: 2.5 milyon

- Ankara: 2 milyon

- İzmir: 1.9 milyon

- Bursa: 1.8 milyon

- Antalya: 1.2 milyon



Göç olmasaydı nüfusları artacak olan bazı iller şöyle:

- Konya: 2.5 milyon

- Sivas: 1.9 milyon

- Erzurum: 1.8 milyon

- Ordu: 1.5 milyon

- Trabzon: 1.5 milyon

- Ağrı: 1.1 milyon

- Adana: 1.1 milyon

- Yozgat: 1.1 milyon

- Rize: 767 bin

Ali Ekber ERTÜRK