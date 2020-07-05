Jandarma'dan 'Senden daha güzel' klibi
Jandarma Genel Komutanlığı, "Senden daha güzel" şarkısını içeren bir klip yayınladı. Klipte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komandolar, keskin nişancılar ve helikopterler yer aldı.
|05 Temmuz 2020 14:37
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Jandarma Genel Komutanlığı, söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan "Senden daha güzel" şarkısını içeren bir klip yayınladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, kışlada ve dağda eğitim faaliyeti gerçekleştiren komandoların yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı keskin nişancı ve helikopterler de yer aldı.
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