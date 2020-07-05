Bu ilçede son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
|05 Temmuz 2020 14:55
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir hafta hiç vaka görülmemesinin ardından son üç günde vaka sayısında yüzde 50 artış oldu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 8 Nisan'da ilk vakanın görülmesi ile son 3 güne kadar 14 vaka görüldü. Korona virüs teşhisi ile vefat edenlerin sayısı ise 3'e ulaştı.
Yaklaşık bir hafta süre içerisinde hiçbir vaka görülmemesinden sonra son üç günde 8 vaka görüldü. Bundan üç gün önce İslahiye'de görülen toplam vaka sayısı 14 iken, şuan itibari ile korona virüs salgınına yakalanan kişi sayısı ne yazık ki 22 oldu.
Şuanda toplam 490 kişi karantinada
İslahiye İlçesinde tedbirlere uymayan pozitif bir vaka ile temas kuran 490 kişi çeşitli sebeplerden dolayı karantina altında takibi devam ediyor.
Filyasyon ekibi 24 saat esaslı çalışıyor
Tüm uyarılara rağmen tedbiri elden bırakan vatandaşların duyarsızlığı sonucu vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vakaların artması Sağlık çalışanlarının işlerini zorlaştırmakla kalmıyor hayati risk taşıyor. Bunların başında gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından oluşan filyasyon ekibi vakanın görüldüğü adrese gidip pozitif ve temaslı kişilerle muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Vakanın görüldüğü saate bakılmaksızın ikamete giderek çalışmalarını tamamlıyorlar.
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