Demet Akalın: Keşke herkes Reis'le 5 dakika geçirebilse

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konseri'nde sahne alan şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Keşke herkes Reis'le 5 dakika geçirebilse" düşüncesini dile getirdi.

Mihriban'ı okuyamamışım!

Akalın, "Bu konserler için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettikten üç gün sonra anladılar ki, ben Mihriban'ı okuyamamışım! Teşekkür ettim öyle anlaşıldı. Ama beni geçen hafta kim aradı? Selda Bağcan... Bana destek oldu, ondan önce de Mahsun Kırmızıgül aramıştı. Geçen sene de otobanı övmüştüm, Cumhurbaşkanımız beni aramıştı. Adam ne yapsa yaranamıyor. İnsanların biraz daha önyargısız bakması gerekiyor konulara. Keşke herkesin Reis'le beş dakika geçirme şansı olsa. Ben Cumhurbaşkanımızla sohbet ederken, dayımla, abimle, ailemden biriyle sohbet eder gibi hissediyorum, derdimi o rahatlıkla anlatıyorum." dedi.

Akalın, "Geçinemiyorum" sözlerine açıklık getirdi

Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuşan Akalın, "Geçinemiyorum" sözlerine ilişkin, "Tabii ki sanatçıları da düşünecek Cumhurbaşkanı, biz de halktan gelen insanlarız. Bizle birlikte iş yapamayan, garsonu, valesi, işletmecisi vs, birçok insan var. Bir tek biz ekmek yemiyoruz ki. Kimsenin beklemediği bir durumdu, "Ben geçinemiyorum" dediğimde insanlar püskürdü. "Nasıl geçinemez, büyük paralar kazanıyor" diye. Büyük başın, derdi büyük oluyor. Ben kaç aileye bakıyorum. Ev kredisi ödüyorum. Ev kredim olmasa, şahaneyim. Bir tane kartım geçen ay bin 500 lira geldi. Kız arkadaşlarıma dedim ki; "O İstinyepark'ın önünden geçilmese bu kartlarla idare ediliyormuş." Ben küçük bir yerden geliyorum ve babam deniz subayıydı. Baba parasıyla büyümedim. Kabul, sanatçılar olarak güzel paralar kazanıyoruz. Ama o linç edenlere sormak isterim, ceplerinden bir 5 lira Mehmetçiğe ya da bir sosyal yardım kuruluşuna destek oluyorlar mı! Geçen sene 250 bin lira bağışladım, helali hoş olsun. Ben kazancımı önce Mehmetçikle, sonra hasta bebek, çocuklarla paylaşıyorum... Başka sanatçı arkadaşlarım başka türlü... Bir şekilde bir şeyin ucundan tutuyoruz. Ama insanlar algılamak istedikleri gibi algılıyor. Herkes kendi tarafında olsun istiyor, öyle bir dünya yok. Herkes çok hazırlıksız yakalandı, kenarda köşede birikimlerle dönüyorsun." diye konuştu.

Ben ezelden beri milliyetçi biriyim

"Dünyayı da takip ediyor musunuz?" sorusuna Akalın, "Dünyadaki gelişmeleri de izliyorum ve biz Türkiye olarak bayağı iyi durumdayız. Maşallah diyelim de... Eskiden insanlar Amerika'dan, İspanya'dan ev alma, Londra'ya yerleşme peşindeydi... Oralarda çocuk okutmak önemliydi, yatırımlar oralara yapılıyordu. Ne oldu? Ben ezelden beri milliyetçi biriyim. Oralara giderim, üç-beş gün gezerim, beş gün sonra annemi ağlayarak ararım. Şimdi orada yaşayan herkes Türkiye'ye gelme derdine düştü. Bu süreci bayağı iyi idare ettik. Bakanımız Fahrettin Koca'nın büyük etkisi olduğunu düşünüyorum, insanlar ona çok inandı. Her akşam 20:00'den sonra onun sayfasında rakamları bekliyorum. Her akşam! Birine sormam sayıyı, kendim bakarım. Mukayese ediyorum, kendim de istatistik yapıyorum. Analistçi gibi yorumlar yapıyorum." yanıtını verdi.