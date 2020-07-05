Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler
|05 Temmuz 2020 16:01
|Yazdır
Antalya'da etkisini gösteren yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle Konyaaltı Sahili eski doluluğuna kavuşamazken, yüksek nem nedeniyle falezler ve Beydağları görülemedi.
Sahilde bulunan Engelsiz Plaj ise bazıları tarafından işgal edildi. Antalya kent merkezinde sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı. Kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde az sayıda kişi denize girdi. Sıcaktan bunalan bazıları da ağaçların gölgelerinde uyudu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte gün içerisinde ölçülen en yüksek sıcaklık 33 dereceye, nem oranı ise yüzde 85'lere kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kentin silüetini oluşturan Beydağları ve falezler zaman zaman görülemedi.
ENGELSİZ PLAJI İŞGAL ETTİLER
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda hizmete açılan Konyaaltı Sahili'ndeki Engelsiz Plaj ise bazı kişiler tarafından işgal edildi. Engelli bireylerin denizle buluşması için tasarlanan ve içerisinde özel yürüyüş platformlarının, duş ve soyunma kabinleri bulunan plaj, engelli olmayanlar tarafından kullanıldı. Aynı plaj içerisinde engelli bireylerin denize ulaşması için yapılan iskeleyi ise sosyal mesafeye uymayan kişilerin kullandığı görüldü. İskeledeki demirlerin üzerine çıkarak denize atlayanlar, bu sırada bazı demirlerin kırılmasına neden oldu.
Engelliler için tasarlanan üstü kapalı alan ise plaja gelenler için park alanına döndü. Engelli bireylere yer bırakmayan gruptakiler, motosiklet ve bisikletlerini de bu alan içerisine park etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
05 Temmuz 2020 22:04
|Bodrum'da çifte cinayet! 40 kişilik komando ekibi onu arıyor
05 Temmuz 2020 20:47
|Kuşların göç rotasındaki Kuyucuk yeniden 'kuş cenneti oldu'
05 Temmuz 2020 19:02
|İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti
05 Temmuz 2020 18:09
|'Saklı cennet' Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor
05 Temmuz 2020 17:10
|Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi
05 Temmuz 2020 15:34
|İki ilin lahmacun tartışmasına Siverekliler de katıldı
05 Temmuz 2020 14:58
|Bu ilçede son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
05 Temmuz 2020 14:55
|Bakan Karaismailoğlu: Çamlıbel Balıkçı Barınağı yenilenecek
05 Temmuz 2020 14:51
|Bakan Koca'nın uyardığı şehirden tepki çeken görüntüler
05 Temmuz 2020 13:57