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Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler

Engelliler için tasarlanan üstü kapalı alan ise plaja gelenler için park alanına döndü. Engelli bireylere yer bırakmayan gruptakiler, motosiklet ve bisikletlerini de bu alan içerisine park etti.
 05 Temmuz 2020 16:01
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Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler

Antalya'da etkisini gösteren yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle Konyaaltı Sahili eski doluluğuna kavuşamazken, yüksek nem nedeniyle falezler ve Beydağları görülemedi.

Sahilde bulunan Engelsiz Plaj ise bazıları tarafından işgal edildi. Antalya kent merkezinde sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı. Kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde az sayıda kişi denize girdi. Sıcaktan bunalan bazıları da ağaçların gölgelerinde uyudu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte gün içerisinde ölçülen en yüksek sıcaklık 33 dereceye, nem oranı ise yüzde 85'lere kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kentin silüetini oluşturan Beydağları ve falezler zaman zaman görülemedi.

ENGELSİZ PLAJI İŞGAL ETTİLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda hizmete açılan Konyaaltı Sahili'ndeki Engelsiz Plaj ise bazı kişiler tarafından işgal edildi. Engelli bireylerin denizle buluşması için tasarlanan ve içerisinde özel yürüyüş platformlarının, duş ve soyunma kabinleri bulunan plaj, engelli olmayanlar tarafından kullanıldı. Aynı plaj içerisinde engelli bireylerin denize ulaşması için yapılan iskeleyi ise sosyal mesafeye uymayan kişilerin kullandığı görüldü. İskeledeki demirlerin üzerine çıkarak denize atlayanlar, bu sırada bazı demirlerin kırılmasına neden oldu.

Engelliler için tasarlanan üstü kapalı alan ise plaja gelenler için park alanına döndü. Engelli bireylere yer bırakmayan gruptakiler, motosiklet ve bisikletlerini de bu alan içerisine park etti.

DHA
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