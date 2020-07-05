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Gaziantep'te düğünlerde polisler görev yapacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının artış gösterdiğini açıkladığı Gaziantep'te, valilik kararıyla düğünlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceği açıklandı.
 05 Temmuz 2020 16:05
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Gaziantep'te düğünlerde polisler görev yapacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının artış gösterdiğini açıkladığı Gaziantep'te, valilik kararıyla düğünlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceği açıklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, il genelindeki düğünlerde 67 ekipten oluşan toplam 229 personelin görevlendirileceği belirtildi.

Korona virüs salgını döneminde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak dikkat çeken ve açıklanan son verilerde vaka sayısı en çok artan üçüncü kent olarak öne çıkan Gaziantep'te sert tedbirler alınmaya devam ediyor. Kentte son günlerde özellikle düğünlerde çekilen skandal düğün görüntülerinin ardından Gaziantep Valiliği tarafından yeni kararlar alındı.

229 personelden oluşan 67 ekip görev yapacak

Alınan kararlar çerçevesinde il merkezindeki düğünlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceği açıklandı. Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2020 Pazar günü ilimiz genelinde yapılacak olan düğünlerde korona virüs tedbirleri kapsamında 14.00-19.00 ile 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde gerekli emniyet tedbirleri aldırılmış olup Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde bildirim yapılan toplam 108 düğünde 229 personel ve 67 ekip görevlendirilmiştir. Bu tedbirlere ek olarak, ilimizin çeşitli yerlerinde hazır kuvvet olarak 14.00-19.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46, 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46 personel olmak üzere 4 grup halinde toplam 92 Genel Hizmet Personeli ile meydana gelebilecek olaylara karşı toplu müdahale etmek üzere toplam 84 Çevik Kuvvet personeli görevlendirilmiş olup, il merkezindeki tedbirlerde toplam 539 personel ile 67 ekip görevlendirilmiştir. Oğuzeli ile dış ilçelerimizde yeteri kadar personel görevlendirilerek düğünlerde gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
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