Teyp hırsızı aracın sahibi olan imamı bıçakladı
|05 Temmuz 2020 16:34
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Zonguldak'ta bir cami imamının aracına girerek teybini almaya çalışan komşusu M.K., kendisini uyaran imamı bıçakla yaraladı. Saldırgan olayın ardından gözaltına alınırken, tedavi altına alınan imam Mehmet Boz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Baştarla Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki camide imamlık yapan 51 yaşındaki Mehmet Boz, aracına giren bir kişinin teybi almaya çalıştığı haberini alınca aracının başına geldi. Araçtaki şüphelinin daha önceden de yardım ettiği 60 yaşındaki komşusu M.B. olduğunu fark eden imam, neden böyle bir şey yaptığını sordu. Şüpheliye, "Paraya ihtiyacın varsa yardım edeyim" dediğini anlatan Boz, karşılığında hakarete uğradığını söyledi.
Tartışmanın büyümesi üzerine cebinden çıkarttığı çakıyla cami imamına saldıran M.B., Mehmet Boz'u elinden ve boynundan yaraladı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Boz, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Boz, taburcu edildi. Şüpheli M.B. ise olayın andından gözaltına alındı.
Mahalle muhtarı Okan Girgin, evinde istirahat eden Mehmet Boz'u ziyaret ederek "geçmiş olsun" dedi.
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