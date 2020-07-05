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Başkentteki lunaparklarda kontrollü sosyal hayat hazırlığı

Ankara'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yarından itibaren açılmasına karar verilen lunaparklarda, kontrollü sosyal hayat hazırlığı başladı.
 05 Temmuz 2020 16:58
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Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yarından itibaren açılmasına karar verilen lunaparklarda, kontrollü sosyal hayat hazırlığı başladı.

Temizlik, maske ve mesafe şartıyla hizmete açılacak lunaparklarda, açılış öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor, oyuncaklar bakımdan geçiriliyor.

Bu kapsamda Ankara'nın tarihi parklarından olan ve yıllardır başkentin sembolü haline gelen Gençlik Parkı'nda da hazırlıklar devam ediyor.

Parktaki oyuncakların tamir ve bakımından sorumlu Hüseyin Hatun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılış öncesinde oyuncakların temizlik ile dezenfeksiyon işlemlerini tamamladıklarını ve tüm oyuncakları test ettiklerini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerine uyarak hizmet vereceklerini belirten Hatun, girişte ateş ölçümü yapılacağını, misafirleri oyuncaklara aralıklı oturtacaklarını ve parkta bir doktorun görevli olacağını kaydetti.

Hatun, açılışa hazır olduklarını, misafirleri ağırlamayı beklediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı
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