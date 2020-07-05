Veriler açıklandı... Son 3 günde 7 ilde vaka sayısı arttı
Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.
|05 Temmuz 2020 19:34
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Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.
Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil. ' dedi.
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