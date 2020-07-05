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Kadın noter 7'nci kitabını çıkardı

Malatya'da Noter olarak görev yapan Fatma Bacara Çağlayan, "Dileyici" isimli asırları aşan bir aşkın ve dileğin hikayesi kitabını çıkardı.
 05 Temmuz 2020 17:13
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Kadın noter 7'nci kitabını çıkardı

Malatya'da Noter olarak görev yapan Fatma Bacara Çağlayan, "Dileyici" isimli asırları aşan bir aşkın ve dileğin hikayesi kitabını çıkardı.

Fatma Bacara Çağlayan, Malatya'da noter olarak görev yaptığını belirterek, "Malatya'ya 4 yıl önce geldim. Mesleğimin yanı sıra yazmayı çok seviyorum. Dileyici adlı romanı çıkardım. Daha önce de 7 adet kitap çıkardım. Şiir kitabım var. Şiir de yazıyorum" İfadelerini kullandı.

Dileyici adlı roman kitabını yazmasının 5 yıl sürdüğünü belirten Çağlayan, romanın temasının bir aşk üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Fatma Bacara Çağlayan Dileyici, "Asırları aşan bir aşkın ve dileğin hikayesi olan Dileyici romanının sinema film olmasını istiyorum. En büyük hayalim yakın zamanda Dileyici adlı romanın Galası ve imza günü yapmayı düşünüyordum. Ama korona virüs nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Malatya'da bir kitap firmasında imza günü düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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