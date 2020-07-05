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Halk Ekmek büfelerinde hizmet kalitesi artırılacak

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Altındağ'da bulunan 20 Halk Ekmek Büfesinin işletmecisiyle bir araya geldi. Büfe işletmecilerinin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Velioğlu, hizmet kalitesinin artırılması konusunda büfe sahipleriyle görüş alışverişinde bulundu.
 05 Temmuz 2020 18:05
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Halk Ekmek büfelerinde hizmet kalitesi artırılacak

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Altındağ'da bulunan 20 Halk Ekmek Büfesinin işletmecisiyle bir araya geldi. Büfe işletmecilerinin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Velioğlu, hizmet kalitesinin artırılması konusunda büfe sahipleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Halk Ekmek ürünlerinin en fazla tüketildiği ilçelerden biri olan Altındağ'da bulunan 20 Halk Ekmek Büfesinin işletmecileriyle bir araya geldi.

Halk Ekmek Fabrikası Gimat Satış Mağazası'nda gerçekleşen toplantıda, Başkentlilere sunulan hizmet kalitesinin artırılması, tüketici memnuniyetine öncelik verilmesi ve büfe işletmecilerinin talepleri masaya yatırıldı.

Güler yüzlü hizmet

Başkentlilerin severek tükettiği Halk Ekmek ürünlerinin çeşitliliğinin artırılmasından güler yüzlü hizmet anlayışına kadar birçok konunun ele alındığı toplantıya; Genel Müdür Yardımcıları Erkan Gözgözoğlu ve Ahmet Mekin Tüzün, Fabrika Sorumlusu Gıda Mühendisi Şengül Mutlu, Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş ile büfelerden sorumlu birim yöneticileri de katıldı.

Büfe işletmecilerinin taleplerini dinleyerek, tek tek not alan ve her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Velioğlu, Halk Ekmek Fabrikası'nın Başkentlilere en üst seviyede hizmet sunması için her talep ve öneriyi dikkate aldıklarının altını çizdi.

Öncelik hijyen

Büfe sahiplerine kurallara uymaları ve Başkentlilere yakışır hizmet anlayışıyla çalışmaları konusunda uyarılarda bulunan Öztürk, tüketici memnuniyetine ve hijyene çok önem verdiklerini anlattı:

"Önümüzdeki haftalarda da bu toplantılara devam edeceğiz. Başkent genelinde bulunan 450 büfemizle buluşacağız. Ekmeğin zamanında ulaşmasından büfelerin teknik sıkıntılarına kadar tüm talepleri not aldık. Sonbahara girmeden mevcut sıkıntıları çözeceğiz."

Toplantı sayesinde kendilerini ifade edebildiklerini söyleyen Altındağlı büfe işletmecisi Özlem Çimen, "Genel Müdürümüz pazar gününü biz büfe işletmecilerine ayırdı. Talep ve önerilerimizi dinledi. Bizim açımızdan çok verimli geçtiğine inandığımız bir toplantı oldu" sözleriyle teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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