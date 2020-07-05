İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kentte yaşayanlar sahillere ve plajlara akın etti.
|05 Temmuz 2020 18:09
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İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kentte yaşayanlar sahillere ve plajlara akın etti.
Oldukça kalabalık olan plajlarda sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. Maske kullanımının da görülmediği plajdaki kalabalık saatler ilerledikçe daha da artmaya başladı.
30 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle İstanbullular soluğu sahil ve plajlarda aldı. En kalabalık günlerinden birini yaşayan Şile Sofular Köyü Kurcadere Plajı'nda sosyal mesafe ve maske kuralı yok sayıldı.
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