1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu: Gece gündüz durmadan çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gece gündüz durmadan çalıştıklarını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor. Gittikleri yere hayat, canlılık, turizm, istihdam getirip, ticareti ve üretimi artırıyor." dedi.
 05 Temmuz 2020 20:28
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Gece gündüz durmadan çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gece gündüz durmadan çalıştıklarını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor. Gittikleri yere hayat, canlılık, turizm, istihdam getirip, ticareti ve üretimi artırıyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, kentteki programı kapsamında Silifke-Mut yolunda yapımına devam edilen tünellerde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Mersin genelindeki yatırımları yerinde incelediklerini söyledi.

Projeler hakkında bilgi aldıklarını ve gerekli koordinasyonları sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu projelerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Mersin genelinde 14 devam eden kara yolu işinin bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Projelerimizin hepsini yerinde inceledik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız Çeşmeli-Taşucu yolunun Çeşmeli- Kızkalesi arasını otoyol olarak ihalesine çıkıp, inşallah bu sene içerisinde yapım çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Mersin ve Çukurova için en önemli yatırımlardan birisi olan Çukurova Bölgesel Havalimanını yerinde incelediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Havalimanın da altyapı çalışmaları yıl sonu bitiyor. Yine yol bağlantıları da yılbaşında bitmese de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bitecek. Bizde bu arada hummalı bir şekilde üstyapı ihalesine hazırlanıyoruz. Çukurovaya yakışır, Çukurova'nın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, turizme, istihdama,organize sanayi bölgelerine katkısı olacak bu havalimanını ilk etapta 8 milyon yolcu kapasiteli devamında 9 ve 12 milyon yolcu kapasitesine çıkabilecek şekilde projelendirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz."

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her noktasında önemli çalışmalarının olduğunu dile getirdi.

- "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor"

Çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor. Gittikleri yere hayat, canlılık, turizm, istihdam getirip, ticareti ve üretimi artırıyor. Bakanlığımızın yatırımlarını sadece yol olarak görmemek lazım. Artı değerleriyle inceleyip, fizibilite yapmak gerekiyor. Çünkü bir maliyet varsa bunun getirisi çok daha fazladır. Fizibiliteyi o şekilde yapıyoruz. Yatırımlarımızı o şekilde düzenliyoruz." diye konuştu.

Devam eden projeleri kısa sürede bitirip halkla buluşturacaklarına değinen Karaismailoğlu, talep edilen projeleri de istişare ederek planlama yapacaklarını kaydetti.

Gülnar-Silifke Yolu projesinin bölge için ihtiyaç ve en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, yatırımın takipçisi olacaklarını ve hizmete sunmak için çalışacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, daha sonra tünel yapımında çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İyi Parti'li vekilden uygunsuz sözler
06 Temmuz 2020 10:29		 Kadın milletvekillerinin 'pembe' atışması
06 Temmuz 2020 08:31
Sosyal medya düzenlemesi için 2 ülke inceleniyor
06 Temmuz 2020 08:03		 Bahçeli'den 9 Ağustos uyarısı
06 Temmuz 2020 07:10
Kurultay yapılmadan mahkemelik oldu
06 Temmuz 2020 07:00		 Çoklu Baro'ya izin veren teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
06 Temmuz 2020 04:26
Kasapoğlu: Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
06 Temmuz 2020 01:02		 6 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Temmuz 2020 00:10
Bakan Murat Kurum'dan Gediz Havzası açıklaması
06 Temmuz 2020 00:02		 Erdoğan, Bakan'a çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
05 Temmuz 2020 22:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:53 - Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci11:53 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti11:48 - Eximbank'tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'11:47 - PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci11:45 - Pendik'te yolu kesilen kadın eski sevgilisi tarafından darp edildi!
11:44 - PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci11:42 - Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı11:35 - FETÖ'nün örgüt üyesi polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:31 - 15 günde 20 kilo veren muhtardan maske uyarısı11:29 - Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru11:28 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
11:26 - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:24 - Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor11:19 - Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı11:16 - Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır11:13 - Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek
11:12 - Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
Kanye west'in abd başkan adayı olması 2
sosyal mesafe 1
meyve toplayıcısı maymunlar 1
lunapark ve tematik parklar faaliyetlerine başlayacak 2
Böyle bir canilik yapabileceğine inanmadım 1
hapşırmamak için burnunu sıkmak 1
Sıcaklara rağmen çay içmek 2
alerji 1
canlı yayında intihar etmek 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 104 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 149 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK 3 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Bingöl Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam