1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bodrum'da çifte cinayet! 40 kişilik komando ekibi onu arıyor

Bodrum'da aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü ileri sürülen Mehmet Veysi A.'yı yakalanması için 40 kişilik jandarma komando ekibi karadan, polisler ise havadan helikopterle çalışmaları sürdürüyor.
 05 Temmuz 2020 20:47
Yazdır
Bodrum'da çifte cinayet! 40 kişilik komando ekibi onu arıyor

Muğla'da Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliğinin lojmanına, geçen 3 Temmuz'da gece yarısı kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen iki kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi A. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlatıldı. Ancak, ilk gün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Ertesi gün takviye olarak 40 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN ARANIYOR

Komandolar, ormanlık alandaki geniş bir bölgede iz takip köpekleri ile arama yaparak, en ufak ip ucunu bile değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının Muğla'ya görevlendirdiği, "emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopteri de gece uçuşu yaparak termal kameralarla çalışmalara havadan destek veriyor.

İLÇEDEN ÇIKAN ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Ayrıca Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri de Bodrum ile Güvercinlik, Torba ve Gölköy mahallerinde yol kontrolü yaparak sürücülerini ve araç içerisindekileri tek tek kontrol ediyor. Ekipler, panelvan minibüs, kamyon, kamyonet gibi araçların kasalarını tek tek açtırıp, arama yapıyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
05 Temmuz 2020 22:04		 Kuşların göç rotasındaki Kuyucuk yeniden 'kuş cenneti oldu'
05 Temmuz 2020 19:02
İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti
05 Temmuz 2020 18:09		 'Saklı cennet' Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor
05 Temmuz 2020 17:10
Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler
05 Temmuz 2020 16:01		 Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi
05 Temmuz 2020 15:34
İki ilin lahmacun tartışmasına Siverekliler de katıldı
05 Temmuz 2020 14:58		 Bu ilçede son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
05 Temmuz 2020 14:55
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıbel Balıkçı Barınağı yenilenecek
05 Temmuz 2020 14:51		 Bakan Koca'nın uyardığı şehirden tepki çeken görüntüler
05 Temmuz 2020 13:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci11:53 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti11:48 - Eximbank'tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'11:47 - PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci11:45 - Pendik'te yolu kesilen kadın eski sevgilisi tarafından darp edildi!11:44 - PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
11:42 - Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı11:35 - FETÖ'nün örgüt üyesi polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:31 - 15 günde 20 kilo veren muhtardan maske uyarısı11:29 - Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru11:28 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı11:26 - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
11:24 - Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor11:19 - Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı11:16 - Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır11:13 - Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek11:12 - Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
11:10 - 'Motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hapşırmamak için burnunu sıkmak 1
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
Polislerin kestiği salgın cezalarının geçersiz olması 1
kadına şiddet 2
Black Panther 1
Sembolik te olsa iki tane bayan milletvekili alalım 1
boyun ağrısı 1
sosyal mesafe 1
sigara ve alkole vergi zammı 3
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 104 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 149 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK 3 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Bingöl Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam