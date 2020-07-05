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Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı!

Sıla'nın Karanfil şarkısının klibi, 'sigarayı özendirici nitelikte' olduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldı.
 05 Temmuz 2020 20:49
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Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı!

Sigara ile ilgili açtığı davalar ile tanınan ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişiye sigarayı özendirdiği gerekçesiyle dava açan Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Sıla'nın Karanfil şarkısına da geçtiğimiz Ekim ayında savcılığa şikayette bulunmuş ve yayından kaldırılmasını talep etmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na iletmişti. Bakanlık da şarkı sözlerinde alkol ve tütün ürünlerinin kullanımını özendirici ifadeler kullanıldığını tespit ederek, söz konusu klibi Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'na şikayet etti. RTÜK yaptığı inceleme sonucu klibin yayından kaldırılmasına karar verdi.

KLİP YAYINDAN KALDIRILDI

Söz konusu karar ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda şöyle denildi; "Sıla Gençoğlu isimli sanatçının 'Karanfil' isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır"

Sibel GÜLERSÖYLER
Sözcü
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