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DSÖ 'hidroksiklorokin'in kullanımını ikinci kez durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 vakalarının rekor düzeyde artması sonrası bu hastalığın tedavisinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların "ölüm oranını düşürmekte başarısız olduğu" gerekçesiyle satışını ikinci kez durdurdu.
 05 Temmuz 2020 20:52
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DSÖ 'hidroksiklorokin'in kullanımını ikinci kez durdurdu

Kerem Congar

DSÖ yetkilileri ayrıca dünya genelinde 24 saat içerisinde 212 bin yeni Covid-19 vakası görüldüğünü ve bunun şimdiye kadar ki en yüksek rakam olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi'nin Uluslararası Yönlendirme Komitesi'nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti" ifadesi yer aldı.

euronews.com'un haberine göre; Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle karşılaştırıldığında Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarını "hiç azaltmadığını" ya da "çok az azalttığını" belirtilen DSÖ, görevli araştırmacıların bu ilaçların kullanımını derhal durduracağını bildirildi.

Avrupa Komisyonu hidroksiklorokin'e kısmen onay verdi ancak hastanede tedavi imkanı bulunmadığı zorunlu durumlarda kullanılabileceğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs tarihinde, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Ghebreyesus, 3 Haziran'da ise Covid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.

DSÖ bünyesinde bugüne kadar Covid-19 ile alakalı 19 aşı denemesi yapılırken, 150'den fazla ilaç da test edildi.

DSÖ: Covid-19 aşısının ne zaman hazır olacağını yakında bildireceğiz

Öte yandan DSÖ, Covid-19 hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla Dayanışma Denemesi programına başladı.

Bu kapsamda örgüt 39 ülkeden 5 bin 500 hastayı kabul etti. DSÖ Başkanı Ghebreyesu örgütün klinik deneme ve elde edilen geçici sonuçların 2 hafta içinde açıklanmasını beklediklerini duyurdu.

DSÖ tepe yöneticilerinden Mike Ryan cuma günü yaptığı açıklamada Covid-19 aşısının ne zaman tam olarak geliştirileceğine dair yakın bir zamanda bir tarih vereceklerini bildirmişti.
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