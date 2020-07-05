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Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 hayatını kaybetti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.
|05 Temmuz 2020 21:32
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) yanlarında olmadığını fark etti.
Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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