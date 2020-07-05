Sendika üyelik ve istifa işlemleri e-Devlete alınıyor
|05 Temmuz 2020 21:37
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından yapılan açıklamaya göre, sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.
Bilindiği üzere, devlet memurlarının sendikalara üyelik ve ayrılış işlemleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre fiziki ortamda yürütülmektedir.
Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY başkanlığında yürütülen E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendika üyelik ve istifa işlemlerinin E-Devlete entegre edilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.
Ayrıca, sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, "Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmeti ile vatandaşların iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik bir yapıda sunulmasının planladığı ifade edilmiştir.
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