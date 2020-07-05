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'Şu anki baroların gayrimenkullerine dokunulmayacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Birden fazla baro olursa da mevcut baronun tüm mülkiyeti devam edecek. Şu anki baroların mevcut gayrimenkullerine dokunmak gibi bir çalışma yok
 05 Temmuz 2020 21:49
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'Şu anki baroların gayrimenkullerine dokunulmayacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Birden fazla baro olursa da şu andaki mevcut baronun tüm mülkiyeti devam edecek. Yeni baro varsa sıfırdan çalışmaya başlayacak. Yapabiliyorsa gayrimenkul alacak. Şu anki baroların mevcut gayrimenkullerine dokunmak gibi bir çalışma yok." dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yasa teklifinin, alt komisyona gönderilmesini, burada tüm tarafların dinlenerek çalışmanın kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, baroların, kamu kurumu olmasının ötesinde demokrasi için önemli kurumlar olduğunu ifade ederek, "Barolar, ülkemizin, halkımızın ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. İktidarın hedefi, bu kurumları işlevsiz hale getirmektir. Herkesin hukuka, savunmaya ihtiyacı olan günler gelecektir. Gelin, bu yanlıştan dönün. Bu düzenleme yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Baroların belli konularda sizlerden farklı düşünmesini demokrasinin gereği olarak görmüyorsunuz. Bir kişi ya da kuruluş, AK Parti ile aynı düşünmüyorsa ötekileştiriyorsunuz. Sizinle aynı düşünmeyen her yerde 'Sorun var.' diyorsunuz. Amacınız, baroların siyaset yapması değil, sizin istediğiniz siyaset tarzını yapmasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, teklifin, "paralel baro projesi" olduğunu öne sürerek, süslü laflar ne zaman dillendirildiyse arkasından Türkiye'ye karşı sinsi bir tezgah kurulduğunu söyledi.

2010'da yapılan Anayasa değişikliğinde milletin aynı süslü laflarla kandırıldığını iddia eden Hancıoğlu, "FETÖ, adalet sistemimizin son sac ayağı olan savunmaya göz dikti. Aynı gerekçelerle avukatların meslek örgütlerine operasyon çekmeye niyetlendirler. Neyse ki o gün bunu başaramadılar. Aynı senaryo şimdi yine önümüzde. Barolar, kamu kurumu niteliğinde, bağımsız meslek kurumudur. Gücünü hiçbir otoriteden, yapıdan almazlar. Tek dayanakları, hukukun üstünlüğüne inanmış, hak, adalet mücadelesi veren avukatlardır. Düzenlemeyle yapılmak istenen sadece baroları bölmek değil, kamu kurumu niteliğindeki baroları etkisiz, güçsüz hale getirip vatandaşların hak arama mücadelesini de baskı altına almaktır." görüşünü savundu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, avukatların sıkıntılarının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin bütün baroları burada, onların düşüncelerini almalıydık. Yine kanunu istediğiniz şekilde çıkartın. Biz bu yaklaşımı kabul etmiyoruz." dedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, düzenlemenin temsilde adaleti bitirdiğini öne sürerek, "Teklifimiz şudur: Gelin, delegeleri ortadan kaldırın, doğrudan doğruya demokrasiyi uygulayın. Avukatlar sandığa gitsinler, kendi özgür iradeleriyle kimi baro başkanı görmek istiyorlarsa oy kullansınlar. Gruplar meydana gelecekse de gruplar kendilerini üçte bir oranında birlikte, il barolarında temsil etme imkanına kavuşsunlar. Bu sistemde yine bazıları kendilerini temsil etme imkanını bulamayacaklar." şeklinde konuştu.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, teklifin yasalaşması halinde baroların işportaya düşeceğini, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir adliyelerinde masalar kurulacağını, iktidara yakın baronun, üye yapmak istediği avukatlara çeşitli vaatlerde bulunacağını ileri sürdü.

Çoklu baro sisteminin yürürlüğe girmesiyle İstanbul Barosunun menkul ve gayrimenkullerinin ne olacağını soran Aydemir, "İstanbul'dan sekiz baro çıktı, bunun çözümü ne olacak? CMK ve adli yardım dosyaları veya hizmetleri hangi baro üzerinden nasıl şekillendirilecek? Bu hizmet nasıl verilecek? İktidar partisine yakın barolara mensup avukatlar, kolluk tarafından sürekli aranacak ve CMK hizmetlerinden faydalandırılacak." ifadelerini kullandı.

- "Bu kanun teklifi, avukatları parçalayan, bölen bir teklif değil"

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, barolar birliğinde il barolarının temsilde adaletinin sağlanması gerektiğini belirterek, "Şu anki mevcut barolarda demokratik ve katılımcı bir anlayış yok." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklifin yasalaşmasıyla 3-5-10 tane baro kurulacakmış gibi bir söylemin bulunduğunu ve bunun doğru olmadığını söyledi.

Turan, anlaşma olması halinde bölünmek zorunda kalınmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hala Türkiye'nin temel değerleriyle savaşan bir siyasi partinin arka bahçesi gibi davranan, ideolojik olmaktan başka mesleki faaliyet yapmayan barolar olursa o zaman avukatlar 2 bin imza ile bir başka kurabilirler. Bu baro kurulmak zorunda değil. Birden fazla baro olursa da şu andaki mevcut baronun tüm mülkiyeti devam edecek. Gayrimenkulleri devam edecek. Yeni baro varsa sıfırdan çalışmaya başlayacak. Yapabiliyorsa gayrimenkul alacak. Şu anki baroların mevcut gayrimenkullerine dokunmak gibi bir çalışma yok. Bu kanun teklifi, avukatları parçalayan, bölen bir teklif değil. Avukatlar, daha çok farklı görüşte bir araya gelmeye başlayacak, beraber anlaşmaya çalışacak."

Bülent Turan, 80 baronun bu düzenlemeye karşı çıktığı söyleminin külliyen yalan olduğunu belirtti.

- "Hukukun ve adaletin olmazsa olmaz koşulu bölünmemektedir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 80 baronun düzenlemeye karşı olduğuna dair açıklamanın bulunduğunu söyledi.

Barolarda bölünme olmadığını ancak düzenlemeyle bunun önünün açıldığını savunan Özkoç, "Tek bir baro vardı, onlara 'Bölünebilirisiniz. Kendi bölünmelerinizi, kendi siyasi görüşlerinize, farklı düşüncelerinize göre yapabilirsiniz.' dediniz. Bunun önünü açtınız. Bunu zoraki olarak değil, teşvik olarak yapıyorsunuz. Oysaki hukukun ve adaletin olmazsa olmaz koşulu bölünmemektedir." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, düzenlemede eşitlik ve temsilde adaletin bulunmadığını öne sürerek, "Eşitlik ve temsilde adalet' diyorsunuz ama böyle değil, büyük bir eşitsizlik yaratıyorsunuz. Barolar birliği delegasyonu açsından yaptığınız kurgu, temsilde adaleti ortadan kaldırıyor. Deseniz, 'Bizim Barolar Birliği delegasyonunda güçlü bir temsile ihtiyacımız var, onun için bu değişiklikleri yapıyoruz.' Bu, sizin açınızdan doğru olur. Getirilen teklif, hukuk alanında, yargıda, avukatlar arasında, barolarda bir ihtiyaç olmasından kaynaklı değil, iktidar partilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için hazırlamış." iddiasında bulundu.
Anadolu Ajansı
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