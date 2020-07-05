Erdoğan, Bakan'a çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hidroelektrik santralleri açılışına videokonferans yöntemiyle katıldı. Açılış konuşmasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez direkt açılışa geçmek isteyince Erdoğan, "Öncelikle müsaade edin de konuşmamızı yapalım" şeklinde çıkıştı.
|05 Temmuz 2020 22:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Projenin açılışında ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuştu. Dönmez konuşması sonrası direkt açılışa geçmek isteyince Erdoğan tepki gösterdi.
"MÜSAADE EDİN DE KONUŞMAMIZI YAPALIM"
Erdoğan, Bakan Dönmez'e "Öncelikle müsaade edin de konuşmamızı yapalım" şeklinde çıkıştı.
Bakan Dönmez ise "Peki efendim" şeklinde yanıt verdi.
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