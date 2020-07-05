Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 ölü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
|05 Temmuz 2020 22:41
|Yazdır
Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 ölü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü Ankara istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenden ötürü devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Pendik'te yolu kesilen kadın eski sevgilisi tarafından darp edildi!
06 Temmuz 2020 11:45
|Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru
06 Temmuz 2020 11:29
|Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor
06 Temmuz 2020 11:24
|Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
06 Temmuz 2020 11:12
|Gram altın 392 lira seviyelerinde
06 Temmuz 2020 11:00
|Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
06 Temmuz 2020 10:56
|Aksaray'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
06 Temmuz 2020 10:41
|İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı
06 Temmuz 2020 10:29
|İkna çalışmalarıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
06 Temmuz 2020 09:53
|Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
06 Temmuz 2020 09:37