Hakkari-Çukurca yolunda sel meydana geldi
Hakkari-Çukurca karayolunda abiden bastıran yağmurdan dolayı sel meydana geldi.
|05 Temmuz 2020 23:34
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Hakkari-Çukurca karayolunda abiden bastıran yağmurdan dolayı sel meydana geldi.
Hakkari-Çukurca karayolunun Üzümcü köyü mevkisinde aşırı yağışlardan dolayı dağlardan inen toprak ve çamur sürücülere zor anlar yaşattı.Bir çok araç yolda mahsur kalırken Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliği ekipleri tarafından Üzümcü köyü mevkisinde karayoluna inen taş ve çamur yığını temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı.
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