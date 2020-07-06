1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Murat Kurum'dan Gediz Havzası açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak 81 ilimizde çevre denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 54 bin 163 çevre denetimi gerçekleştirdik ve bu çerçevede 148 milyon lira cezai işlem, aynı zamanda 289 işletmenin de faaliyetlerini durdurduk." dedi.
 06 Temmuz 2020 00:02
Yazdır
Bakan Murat Kurum'dan Gediz Havzası açıklaması

Kurum, Gediz ilçesinden doğan Gediz Nehri'nin geçtiği Fırdan köyü girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gediz Havzası'nın temiz tutulması için bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gediz Nehri'nin geçtiği havzanın bölge için önemli olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 81 ilimizde çevre denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 54 bin 163 çevre denetimi gerçekleştirdik ve bu çerçevede 148 milyon lira cezai işlem, aynı zamanda 289 işletmenin de faaliyetlerini durdurduk. Gediz havzamız Kütahya il sınırları içerisinde Murat ve Şaphane Dağları'ndan doğuyor. Foça ile Çamaltı Tuzlası arasından İzmir Körfezi'ne dökülüyor. Toplamda 17 bin 500 kilometrelik çok önemli bir havzamız. Hem bölgemiz için bölge illeri için tarım ve istihdam anlamında ülkemize katkı sağlayan bir havza."

Gediz Nehri'ndeki sudan numuneler alındığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün denetimimizi Gediz ilçesi sınırları içinde gerçekleştirdik ve numuneler aldık. Bu numuneler çerçevesinde de denetimlerimizi yapacağız. Bu konuda çevre mevzuatımıza uygun olmayan işletmelere cezai işlemler ve kapatma işlemleri yapacağız. Amacımız ülkemizdeki tüm havzalarımızı korumak. Bu çerçevede 2015 yılında bölgemize ilişkin bir çevre projesi başlattık. Bu proje kapsamında Gediz Havzası'nda 27 adet atık su arıtma tesisi ile 20 belediyeye atık su arıtma tesisi inşası gerçekleştirdik. Bölgenin nüfusunun yaklaşık yüzde 95'ine atık su hizmeti veriyoruz. Şu anda üstünde bulunduğumuz nehirde atık su arıtma tesislerinden arıtılarak akan su. Arkadaşlarımız buradan numune aldılar ve su içilebilir kalitesinde. Arıtılmış şekliyle deşarj ediliyor."

"Gediz Havzası'nde 33 ayrı noktada denetim faaliyetleri yapılacak"

Kurum, son 2,5 yılda Gediz Havzası'nda 5 bin 700 denetim gerçekleştirildiğini, 309 tesise 17 milyon lira cezai işlem uyguladığını bildirdi.

Bakanlığın havzadaki 33 ayrı noktada denetim faaliyetlerini yapacağını anlatan Kurum, "Bakanlığımızın mobil araçları bu bölge için bir hafta içinde Kütahya'dan başlayıp nehrimizin ulaştığı İzmir'in Foça ilçesine kadar denetimlerini 33 ayrı noktada gerçekleştirecekler ve vatandaşlarımızın can sağlığı adına, çiftçimizin bu bölgede tarım sulamasını en iyi kalitede alıp yapması adına bu denetimlerimizi yapıyoruz. 2022 yılına kadar da izleme noktamızı 364'e çıkaracağız. Tüm denizlerimizde 11 enstitü ve 3 araştırma gemisi ile toplam 353 noktada 3'er yıllık düzenli periyotlarla bu denetimlerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kurum, daha sonra Pazarlar ilçesindeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak vatandaşlara hitap etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İyi Parti'li vekilden uygunsuz sözler
06 Temmuz 2020 10:29		 Kadın milletvekillerinin 'pembe' atışması
06 Temmuz 2020 08:31
Sosyal medya düzenlemesi için 2 ülke inceleniyor
06 Temmuz 2020 08:03		 Bahçeli'den 9 Ağustos uyarısı
06 Temmuz 2020 07:10
Kurultay yapılmadan mahkemelik oldu
06 Temmuz 2020 07:00		 Çoklu Baro'ya izin veren teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
06 Temmuz 2020 04:26
Kasapoğlu: Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
06 Temmuz 2020 01:02		 6 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Temmuz 2020 00:10
Erdoğan, Bakan'a çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
05 Temmuz 2020 22:26		 Bakan Fahrettin Koca paylaştı ve teşekkür etti!
05 Temmuz 2020 22:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:53 - Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci11:53 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti11:48 - Eximbank'tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'11:47 - PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci11:45 - Pendik'te yolu kesilen kadın eski sevgilisi tarafından darp edildi!
11:44 - PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci11:42 - Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı11:35 - FETÖ'nün örgüt üyesi polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:31 - 15 günde 20 kilo veren muhtardan maske uyarısı11:29 - Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru11:28 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
11:26 - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:24 - Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor11:19 - Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı11:16 - Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır11:13 - Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek
11:12 - Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu anda dinlenen şarkı 1
alerji 1
Bunlar iyi günlerimiz olabilir 1
kulak çöpü 2
Özdemir Erdoğan 3
sela 1
lunapark ve tematik parklar faaliyetlerine başlayacak 2
Kanye west'in abd başkan adayı olması 2
süper bulaştırıcılar 2
Böyle uğurlama olduğunda toparlayın götürün 2
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 104 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 149 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK 3 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Bingöl Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam