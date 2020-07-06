Kasapoğlu: Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
|06 Temmuz 2020 01:02
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