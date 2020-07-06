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Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski personellerine operasyon.... 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderilen 115 eski personel gözaltına alındı. Eski MASAK çalışanlarının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasıyla sorgulama yapmakla" suçlandığı öğrenildi.
 06 Temmuz 2020 08:20
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Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında

Türkiye'nin gündemini değiştiren bir çok soruşturmanın yürütüldüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun 115 eski personeli gözaltına alındı.

FETÖ üyeliğiyle suçlanan çalışanların, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın TC kimlik numaralarıyla sistemde sorgulama yaptıkları iddia ediliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla MASAK'ta 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderilen 115 eski personele operasyon düzenledi.

BYLOCK VE ANKESÖRLÜ TELEFON

Yapılan incelemede şüphelilerin bazılarının FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Şüphelilerin bazılarının ise FETÖ'nün ankesörlü arama listesinde olduğu, örgütün mahrem imamlarıyla bağlantıyı bu yöntemle kurdukları belirlendi. Yapılan sorgulamada 'etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak itirafçı olan bazı şüphelilerin, 17-25 Aralık operasyonların ardından örgütten "başka tarikat ve cemaatlerle bağlantılıymışsınız gibi hareket edin, kendinizi deşifre etmeyin" talimatı aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki 4 günlük sorgularının ardından 115 şüpheli önceki gün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sulh Ceza Hakimliği ifadelerin tamamlanması için 4 günlük ek gözaltı süresi verdi. Gözaltındakilerin tümü yeniden emniyete götürüldü.

Memurlar.Net
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